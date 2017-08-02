«Спартак» может арендовать Пашалича уже сегодня. И заявить его на матч с «Зенитом»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов и представитель юридической службы клуба вылетели в Рим, где сегодня должен пройти медосмотр 22-летний полузащитник Марио Пашалич.
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Судя по всему, договор по аренде футболиста на сезон-2017/18 между «Челси», владеющим правами на хорвата, и «Спартаком» будет заключен в самое ближайшее время. Условия личного соглашения хавбека с чемпионами России уже согласованы. Москвичи хотят завершить сделку как можно быстрее потому, что рассчитывают оформить трансфер Пашалича в РФПЛ до воскресного матча 4-го тура с «Зенитом». Не исключено, что хавбек войдет в заявку спартаковцев на эту встречу. (Вячеслав КОРОТКИН).
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