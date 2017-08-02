Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30562515/
2 августа 2017, 12:36 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Спартак» может арендовать Пашалича уже сегодня. И заявить его на матч с «Зенитом»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов и представитель юридической службы клуба вылетели в Рим, где сегодня должен пройти медосмотр 22-летний полузащитник Марио Пашалич.

Генеральный директор Спартака Сергей Родионов вылетел в Рим где сегодня должен пройти медосмотр 22-летний полузащитник. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Судя по всему, договор по аренде футболиста на сезон-2017/18 между «Челси», владеющим правами на хорвата, и «Спартаком» будет заключен в самое ближайшее время. Условия личного соглашения хавбека с чемпионами России уже согласованы. Москвичи хотят завершить сделку как можно быстрее потому, что рассчитывают оформить трансфер Пашалича в РФПЛ до воскресного матча 4-го тура с «Зенитом». Не исключено, что хавбек войдет в заявку спартаковцев на эту встречу. (Вячеслав КОРОТКИН).

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

В «Спартаке» ответили на рассказ ирландского футболиста о вооруженных фанатах

В «Спартаке» ответили на рассказ ирландского футболиста о вооруженных фанатах

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Леонид Трахтенберг отреагировал на рассказ бывшего игрока красно-белых Эйдена Макгиди о встрече с вооруженными фанатами на базе клуба. Об этом в среду, 2 августа, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Еще 7 новостей  Все новости
31 июля

"Ушел из "Спартака", когда стало страшно за жизнь". Откровенное интервью

Главный трансферный инсайд недели

"Кайрат" Аршавина "устал вкладывать в псевдо-футболистов"