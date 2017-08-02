Полузащитник «Сампдории» Рикардо Альварес интересен «Спартаку»

Ранее итальянские СМИ сообщили, что в услугах 29-летнего футболиста также заинтересованы «Динамо» и «Локомотив».

При этом представители аргентинца обсудили с руководством «Сампдории» интерес из России.

До перехода в «Сампдорию» Рикардо Альварес играл за «Интер», «Сандерленд» и «Велес Сарсфилд». Наибольшее количество голевых действий Альварес осуществил в «Интере» — 14 голов и 17 голевых передач в 90 матчах. Статистика Рикардо в «Сампдории»: 4 гола и 3 голевые передачи в 36 матчах. В его активе также 9 матчей и 1 гол в составе сборной Аргентины, за которую последний раз он играл в 2014 году.