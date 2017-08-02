«Спартак» увеличил предложение по Нойштедтеру до € 4 млн
Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер
по-прежнему интересен «Спартаку», который увеличил предложение по футболисту.
Star.com.tr сообщает, что
При этом сам Роман согласился на переход в «Спартак», а решение о трансфере должен принять главный тренер Айкут Коджаман. По данным СМИ, стамбульская команда не против того, чтобы расстаться с защитником, так как ей необходимо соблюсти баланс по требованиям финансового
В «Фенербахче» Нойштедтер перебрался летом прошлого года. В минувшем сезоне он провёл 18 матчей в чемпионате Турции.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter