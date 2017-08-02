«Спартак» увеличил предложение по Нойштедтеру до € 4 млн

Star.com.tr сообщает, что красно-белые готовы заплатить за 29-летнего футболиста € 4 млн. Ранее речь шла о € 3 млн.

При этом сам Роман согласился на переход в «Спартак», а решение о трансфере должен принять главный тренер Айкут Коджаман. По данным СМИ, стамбульская команда не против того, чтобы расстаться с защитником, так как ей необходимо соблюсти баланс по требованиям финансового фэйр-плей.

В «Фенербахче» Нойштедтер перебрался летом прошлого года. В минувшем сезоне он провёл 18 матчей в чемпионате Турции.