Суд снял с «Рубина» запрет на продажу Канунникова и расторжение с ним контракта

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как ранее сообщал ТАСС, спонсор клуба «Казаньоргсинтез» обратился в суд с иском к «Рубину» и одному из футболистов команды (как стало известно из материалов суда, речь шла о Канунникове) с требованием признать недействительными условия, оговоренные в приложении трудового договора.

«Суд постановил отменить обеспечительные меры по настоящему делу о запрете МУП ФК “Рубин” производить увольнение Канунникова, выдавать на руки трудовую книжку и о запрете Российскому футбольному союзу, РФПЛ, Футбольной национальной лиге осуществления любых регистрационных действий. На определение суда может быть подана апелляционная жалоба в течение 15 дней», — сказал судья.

Суть иска заключалась в том, что спонсор может недополучить компенсацию в размере €5 млн в случае перехода Канунникова в другой клуб. В связи с этим судом было удовлетворено заявление о принятии обеспечительных мер, согласно которым «Рубину» запрещено увольнять игрока и выдавать ему на руки трудовую книжку. По словам адвоката, который представляет интересы Канунникова, сумма отступных в контракте указана в размере €1 млн.

Канунников выступает за «Рубин» с 2014 года. В активе 26-летнего игрока 11 матчей за сборную России.