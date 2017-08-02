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2 августа 2017, 10:58 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Суд снял с «Рубина» запрет на продажу Канунникова и расторжение с ним контракта

КАЗАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Авиастроительный районный суд Казани снял запрет с казанского клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Рубин» на продажу нападающего команды Максима Канунникова и расторжение с ним контракта. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

<em>КАЗАНЬ 2 августа. /ТАСС/. </em>Авиастроительный районный суд Казани снял запрет с казанского клуба Российской футбольной <nobr>премьер-лиги</nobr> (<span class=error>РФПЛ</span>) Рубин на продажу нападающего команды Максима Канунникова и расторжение с ним контракта. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Увеличить
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Как ранее сообщал ТАСС, спонсор клуба «Казаньоргсинтез» обратился в суд с иском к «Рубину» и одному из футболистов команды (как стало известно из материалов суда, речь шла о Канунникове) с требованием признать недействительными условия, оговоренные в приложении трудового договора.

«Суд постановил отменить обеспечительные меры по настоящему делу о запрете МУП ФК “Рубин” производить увольнение Канунникова, выдавать на руки трудовую книжку и о запрете Российскому футбольному союзу, РФПЛ, Футбольной национальной лиге осуществления любых регистрационных действий. На определение суда может быть подана апелляционная жалоба в течение 15 дней», — сказал судья.

Суть иска заключалась в том, что спонсор может недополучить компенсацию в размере €5 млн в случае перехода Канунникова в другой клуб. В связи с этим судом было удовлетворено заявление о принятии обеспечительных мер, согласно которым «Рубину» запрещено увольнять игрока и выдавать ему на руки трудовую книжку. По словам адвоката, который представляет интересы Канунникова, сумма отступных в контракте указана в размере €1 млн.

Канунников выступает за «Рубин» с 2014 года. В активе 26-летнего игрока 11 матчей за сборную России.

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