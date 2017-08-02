Стартовали онлайн-продажи билетов на матч казанского «Рубина» с «Локомотивом»

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Билет, приобретенный онлайн, не требуется обменивать в кассах, проход на стадион осуществляется только при наличии распечатанного электронного билета.