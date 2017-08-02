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2 августа 2017, 11:55 | Футбол: Премьер-лига | Город Казань.KZN.RU

Стартовали онлайн-продажи билетов на матч казанского «Рубина» с «Локомотивом»

(Город Казань KZN.RU, 2 августа). Стартовали онлайн-продажи билетов на матч казанского «Рубина» с московским «Локомотивом». Встреча состоится 9 августа на стадионе «Казань Арена».

Проход на стадион Казань Арена будет возможен только при наличии распечатанного билета. Увеличить
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Билет, приобретенный онлайн, не требуется обменивать в кассах, проход на стадион осуществляется только при наличии распечатанного электронного билета.

Покупку можно сделать на официальном сайте клуба. Матч начнется в 20.00, сообщает пресс-служба ФК «Рубин».
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