Стартовали онлайн-продажи билетов на матч казанского «Рубина» с «Локомотивом»
(Город Казань KZN.RU, 2 августа). Стартовали
онлайн-продажи билетов на матч казанского «Рубина» с московским «Локомотивом». Встреча состоится 9 августа на стадионе «Казань Арена».
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Билет, приобретенный онлайн, не требуется обменивать в кассах, проход на стадион осуществляется только при наличии распечатанного электронного билета.
Покупку можно сделать на официальном сайте клуба. Матч начнется в 20.00, сообщает
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