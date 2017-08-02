Голкипер Ярослав Годзюр признан болельщиками лучшим футболистом «Урала» в июле
МОСКВА, 2 авг —
Р-Спорт. Голкипер Ярослав Годзюр стал лучшим футболистом екатеринбургского «Урала» в июле по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте команды.
Уроженец
Вратарь набрал 34% голосов опрошенных, второе место занял болгарский полузащитник Николай Димитров (20%), словенский защитник Грегор Балажиц (17%) стал третьим. В пятерку также вошли замбийский полузащитник Чисамба Лунгу (12%) и румынский хавбек Эрик Бикфалви (9%).
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