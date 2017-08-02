Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30561123/
2 августа 2017, 10:45 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Голкипер Ярослав Годзюр признан болельщиками лучшим футболистом «Урала» в июле

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт. Голкипер Ярослав Годзюр стал лучшим футболистом екатеринбургского «Урала» в июле по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте команды.

Уроженец Ивано-Франковска принял участие во всех трех матчах чемпионата России-2017/18, пропустив два гола. Команда в трех турах набрала пять очков при одной победе и двух ничьих.

Вратарь набрал 34% голосов опрошенных, второе место занял болгарский полузащитник Николай Димитров (20%), словенский защитник Грегор Балажиц (17%) стал третьим. В пятерку также вошли замбийский полузащитник Чисамба Лунгу (12%) и румынский хавбек Эрик Бикфалви (9%).

Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
1 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Инспекторы забрали у боксера машину, подаренную Путиным