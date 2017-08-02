Голкипер Ярослав Годзюр признан болельщиками лучшим футболистом «Урала» в июле

Уроженец Ивано-Франковска принял участие во всех трех матчах чемпионата России-2017/18, пропустив два гола. Команда в трех турах набрала пять очков при одной победе и двух ничьих.

Вратарь набрал 34% голосов опрошенных, второе место занял болгарский полузащитник Николай Димитров (20%), словенский защитник Грегор Балажиц (17%) стал третьим. В пятерку также вошли замбийский полузащитник Чисамба Лунгу (12%) и румынский хавбек Эрик Бикфалви (9%).