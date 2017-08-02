Будогосский: Судейство РФПЛ пока вполне удовлетворяет современным требованиям
МОСКВА, 2 авг —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Работа арбитров в первых трех турах чемпионата России по футболу вполне соответствовала актуальным стандартам, заявил агентству «Р-Спорт» глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Андрей Будогосский.
После трех туров таблицу чемпионата страны возглавляют
«Прошло три тура чемпионата России, и качество судейства вполне удовлетворяет современным требованиям, — сказал Будогосский по телефону, добавив, что трижды постучал при этом по дереву. — На мой взгляд, пока так оно и есть. Правда, я не сторонник делать однозначные выводы, потому что для них должно пройти порядка пяти туров, ведь опыт показывает, что
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