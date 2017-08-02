Будогосский: Судейство РФПЛ пока вполне удовлетворяет современным требованиям

После трех туров таблицу чемпионата страны возглавляют санкт-петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат», набравшие максимальное количество очков — 9.

«Прошло три тура чемпионата России, и качество судейства вполне удовлетворяет современным требованиям, — сказал Будогосский по телефону, добавив, что трижды постучал при этом по дереву. — На мой взгляд, пока так оно и есть. Правда, я не сторонник делать однозначные выводы, потому что для них должно пройти порядка пяти туров, ведь опыт показывает, что два-три тура может все проходить нормально… А четвертый и пятый туры будем ожидать с осторожностью, потому как, бывает, происходят в них по неприятной традиции какие-то негативные моменты. С нетерпением жду пятого тура».