Игравший за «Спартак» ирландец рассказал о вооруженных фанатах на базе москвичей
Полузащитник английского «Сандерленда» Эйден Макгиди, выступавший с 2010 по 2013 год за «Спартак», рассказал о встрече с вооруженными фанатами на базе москвичей. Об этом сообщает Balls.
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Видимо, что-то случилось...
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По словам хавбека, это произошло после серии неудачных матчей в начале сезона. Какого конкретно — ирландец не уточнил.
«Я не понял, почему вдруг лидеры ультрас решили прийти на тренировку. Тренер встретил их и пригласил на занятие. Пришли человек
Футболист отметил, что болельщики критиковали бразильских игроков «Спартака» и говорили, что команде нужно прибавлять, а в конце пожелали удачи
«Затем они двинулись в сторону выхода, и я заметил, что в задних карманах джинсов у каждого были пистолеты. Как вообще их пустили на базу с пистолетами? Это было очень странно», — добавил ирландец.
Макгиди перешел в «Спартак» в 2010 году из шотландского «Селтика». В составе
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