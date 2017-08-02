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2 августа 2017, 10:17 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Игравший за «Спартак» ирландец рассказал о вооруженных фанатах на базе москвичей

Полузащитник английского «Сандерленда» Эйден Макгиди, выступавший с 2010 по 2013 год за «Спартак», рассказал о встрече с вооруженными фанатами на базе москвичей. Об этом сообщает Balls.

Полузащитник английского Сандерленда <span class=error>Эйден</span> <span class=error>Макгиди</span> выступавший с 2010 по 2013 год за Спартак рассказал о встрече с вооруженными фанатами на базе москвичей. Об этом сообщает Balls. Увеличить
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По словам хавбека, это произошло после серии неудачных матчей в начале сезона. Какого конкретно — ирландец не уточнил.

«Я не понял, почему вдруг лидеры ультрас решили прийти на тренировку. Тренер встретил их и пригласил на занятие. Пришли человек шесть-семь. Слово взял лидер, похожий на обычного парня, все остальные — бритоголовые, повсюду татуировки. Я не понимал, что происходит», — рассказал Макгиди.

Футболист отметил, что болельщики критиковали бразильских игроков «Спартака» и говорили, что команде нужно прибавлять, а в конце пожелали удачи красно-белым.

«Затем они двинулись в сторону выхода, и я заметил, что в задних карманах джинсов у каждого были пистолеты. Как вообще их пустили на базу с пистолетами? Это было очень странно», — добавил ирландец.

Макгиди перешел в «Спартак» в 2010 году из шотландского «Селтика». В составе красно-белых хавбек провел 93 матча, в которых забил 13 мячей. В сезоне-2011/12 Макгиди завоевал с красно-белыми серебряные медали чемпионата России.

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