Талисман футбольного клуба «Урал» Шмель прыгнул с парашютом в честь Дня ВДВ

Талисман совершил прыжок с высоты 2 тысячи метров.

«Урал» после трех туров чемпионата России занимает седьмое место с пятью очками. В четвертом туре 6 августа екатеринбургская команда сыграет в гостях с «Краснодаром».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">В честь дня ВДВ талисман "Урала" совершил свой первый прыжок с парашютом - <a href="https://t.co/HUhuQnH0dK">https://t.co/HUhuQnH0dK</a> <a href="https://t.co/xKaA0mIKs4">pic.twitter.com/xKaA0mIKs4</a></p>— ФК Урал (@FCURAL) <a href="https://twitter.com/FCURAL/status/892627723314745344">2 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>