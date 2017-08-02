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2 августа 2017, 9:15 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Талисман футбольного клуба «Урал» Шмель прыгнул с парашютом в честь Дня ВДВ

ТАСС, 2 августа. Талисман екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Шмель совершил прыжок с парашютом в честь Дня Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Талисман совершил прыжок с высоты 2 тысячи метров.

«Урал» после трех туров чемпионата России занимает седьмое место с пятью очками. В четвертом туре 6 августа екатеринбургская команда сыграет в гостях с «Краснодаром».

Россия отмечает в среду 87-ю годовщину с момента создания ВДВ — мобильного резерва Верховного главнокомандующего Вооруженными силами. В России службу в «крылатой гвардии» прошли свыше 1 млн человек. Мероприятия по случаю Дня ВДВ пройдут по меньшей мере в 80 субъектах РФ и за рубежом. Так, в местах постоянной дислокации частей и соединений ВДВ будут проведены показательные выступления десантников и спортсменов-парашютистов, праздничные концерты и чествование ветеранов войск.

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