Талисман футбольного клуба «Урал» Шмель прыгнул с парашютом в честь Дня ВДВ
ТАСС, 2 августа. Талисман екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Шмель совершил прыжок с парашютом в честь Дня
Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Талисман совершил прыжок с высоты 2 тысячи метров.
«Урал» после трех туров чемпионата России занимает седьмое место с пятью очками. В четвертом туре 6 августа екатеринбургская команда сыграет в гостях с «Краснодаром».
Россия отмечает в среду 87-ю годовщину с момента создания ВДВ — мобильного резерва Верховного главнокомандующего Вооруженными силами. В России службу в «крылатой гвардии» прошли свыше 1 млн человек. Мероприятия по случаю Дня ВДВ пройдут по меньшей мере в 80 субъектах РФ и за рубежом. Так, в местах постоянной дислокации частей и соединений ВДВ будут проведены показательные выступления десантников и
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