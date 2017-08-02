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2 августа 2017, 6:52 | Футбол: Премьер-лига | Хабаровский край сегодня

Работу арбитра в матче ЦСКА — «СКА-Хабаровск» оценит комиссия

Кирилл Левников назначил спорный пенальти в ворота гостей (ВИДЕО).

Работу арбитра Кирилла Левникова в матче 3-го тура чемпионата России ЦСКА — «СКА-Хабаровск» оценит Контрольно-квалификационная комиссия, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Спорт Экспресс».

Напомним, на 36-ой минуте игры судья назначил пенальти в ворота гостей после того, как защитник Исмаил Эдиев попытался в подкате выбить мяч у Алана Дзагоева. Полузащитник оказался на газоне.

 — Оценка будет выставлена по итогам рассмотрения момента с назначением пенальти на заседании Контрольно-квалификационной комиссии (ККК). Бывают ситуации, которые можно оценить, лишь находясь за воротами, где арбитр не может оказаться физически. Левников видел эпизод так, как видел, из-за ворот он не мог увидеть. В этой ситуации инспектор вправе не выставлять арбитру отрицательную оценку, даже если он ошибся с назначением одиннадцатиметрового удара. Повторяю — даже, потому что не утверждаю, что Левников ошибся. Говорю сейчас об официальной позиции департамента, — сказал глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский, комментируя информацию о том, что арбитр получил двойку за судейство матча. Он добавил, что решение об оценке судьи будет принято Контрольно-квалификационной комиссией 2 августа.

Напомним, комментируя ситуацию с назначением пенальти, тренер хабаровской команды сказал, что нет смысла обсуждать судейство, когда есть проблемы с игрой команды.

 — В матче с ЦСКА мы как команда выглядели откровенно слабо, не показав ничего, что могло принести нам положительный результат. А был фол или там ничего не было, — вопрос к тем, кто оценивает работу арбитров, журналистам. Мы должны думать о том как улучшить свою игру, отметил Алексей Поддубский. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», в третьем туре футбольной премьер-лиги «СКА-Хабаровск» уступил в Москве с ЦСКА (0:2). Пока у «СКА-Хабаровск» — ноль голов, ноль очков и последнее место.

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