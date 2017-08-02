Работу арбитра Кирилла Левникова в матче 3-го тура чемпионата России ЦСКА — «СКА-Хабаровск» оценит Контрольно-квалификационная комиссия, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Спорт Экспресс».

Напомним, на 36-ой минуте игры судья назначил пенальти в ворота гостей после того, как защитник Исмаил Эдиев попытался в подкате выбить мяч у Алана Дзагоева. Полузащитник оказался на газоне.

— Оценка будет выставлена по итогам рассмотрения момента с назначением пенальти на заседании Контрольно-квалификационной комиссии (ККК). Бывают ситуации, которые можно оценить, лишь находясь за воротами, где арбитр не может оказаться физически. Левников видел эпизод так, как видел, из-за ворот он не мог увидеть. В этой ситуации инспектор вправе не выставлять арбитру отрицательную оценку, даже если он ошибся с назначением одиннадцатиметрового удара. Повторяю — даже, потому что не утверждаю, что Левников ошибся. Говорю сейчас об официальной позиции департамента, — сказал глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский, комментируя информацию о том, что арбитр получил двойку за судейство матча. Он добавил, что решение об оценке судьи будет принято Контрольно-квалификационной комиссией 2 августа.

Напомним, комментируя ситуацию с назначением пенальти, тренер хабаровской команды сказал, что нет смысла обсуждать судейство, когда есть проблемы с игрой команды.