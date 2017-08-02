Работу арбитра в матче ЦСКА — «СКА-Хабаровск» оценит комиссия
Кирилл Левников назначил спорный пенальти в ворота гостей (ВИДЕО).
Работу арбитра Кирилла Левникова в матче 3-го тура чемпионата России ЦСКА — «СКА-Хабаровск» оценит
Напомним, на 36-ой минуте игры судья назначил пенальти в ворота гостей после того, как защитник Исмаил Эдиев попытался в подкате выбить мяч у Алана Дзагоева. Полузащитник оказался на газоне.
— Оценка будет выставлена по итогам рассмотрения момента с назначением пенальти на заседании
Напомним, комментируя ситуацию с назначением пенальти, тренер хабаровской команды сказал, что нет смысла обсуждать судейство, когда есть проблемы с игрой команды.
— В матче с ЦСКА мы как команда выглядели откровенно слабо, не показав ничего, что могло принести нам положительный результат. А был фол или там ничего не было, — вопрос к тем, кто оценивает работу арбитров, журналистам. Мы должны думать о том как улучшить свою игру, отметил Алексей Поддубский. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», в третьем туре футбольной
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