Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский в интервью клубной пресс-службе поделился своим мнением о трех стартовых матчах команды в РФПЛ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Три игры позади, у команды нет очков и забитых голов в новом для нее турнире. Почему так сложилось?

— На один свой гол, считаю, мы наиграли. Иногда, чтобы все сложилось как вам хочется, нужно везение. Но везет, как известно, сильным. Значит, надо прибавить именно здесь — в самоотдаче, характере. Без этого нам будет трудно на что-то всерьез рассчитывать. В последнем своем сыгранном матче везения мы не заслужили. Слишком робко с ЦСКА играли, порой чрезмерно волновались и очень сильно нервничали.

— Есть мнение, что на игроков давила «ВЭБ-Арена». Мало кто из футболистов «СКА-Хабаровск» прежде играл на подобных стадионах.

— Есть, конечно, у нас люди, которые первый раз на такой стадион вышли как участники официального матча. Это, наверное, сказалось на нашей игре, но опытных людей в коллективе хватает. Баляйкин на поле «Сан Сиро» выходил, Наваловский и Корян со сборными много чего видели. Гришко, Димидко, Тишкин, Габулов, Дедечко, Пуцко — это люди, игравшие в Премьер-лиге или Украине, что-то успели пережить, увидеть в футболе.

— Капитан команды, Александр Димидко, на поле в этом сезоне пока не выходил. Что с ним? Когда этот футболист сможет играть?

— Была травма — проблемы с мышцами бедра, небольшой надрыв. Надеемся, что уже в матче с «Локомотивом» Саша сможет команде помочь.

— После матча с ЦСКА одной из главных тем для обсуждения стал назначенный в ворота СКА одиннадцатиметровый штрафной удар. Ваша точка зрения на ключевой эпизод — фолил Исмаил Эдиев на Алане Дзагоеве или нет?

— Я не вижу смысла обсуждать судейство, когда есть проблемы с игрой команды. В матче с ЦСКА мы как команда выглядели откровенно слабо, не показав ничего, что могло принести нам положительный результат. А был фол или там ничего не было, — вопрос к тем, кто оценивает работу арбитров, журналистам. Мы должны думать о том как улучшить свою игру.

— ЦСКА — один фаворитов чемпионата. Причем в этот раз он готовился не к матчу со «СКА-Хабаровск», а к двум играм в квалификации Лиги чемпионов. У СКА были шансы в этом матче? Будьте объективны.

— Шанс есть всегда. У любой команды. Футбол — не баскетбол, где заведомо сильный в итоге обыграет того, кто с ним пытается конкурировать. В футболе сенсации возможны. Именно за это нашу игру и любят болельщики. К сожалению, мы их огорчили, не показав должной самоотдачи. Если вы играете с такими командами как «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», то нужно показывать на поле характер. С «Зенитом» у нас в этом смысле все было нормально, с ЦСКА — нет.

— Почему с «Зенитом», который выглядит очень мощно, СКА показал свой лучший футбол на старте сезона?

— Играли дома при заполненных трибунах. Зритель может стать нашим козырем, который поможет в равной игре. Я надеюсь, что болельщики с пониманием отнесутся к той турнирной ситуации, в которой сегодня находится команда и поддержат ее в домашних матчах. Нам это важно, мы ждем поддержки горожан.

— Что случилось с командой в Туле? Почему робко начали, ошибались?

— В команде все понимали, что «Арсенал» — тот соперник, с которым мы можем набрать турнирные очки. Настраивались на серьезную борьбу, если хотите — на бой. В итоге эмоционально «перегорели». Но Тула мне понравилась — хорошая команда. Она заметно сильнее той, что весной с огромным трудом осталась в Премьер-лиге.

— В игре с ЦСКА в футболках хабаровского клуба на поле вышли заявленные накануне матча два Георгия — Наваловский и Габулов. Ждать ли новых игроков перед серией игр в Хабаровске?

— Ведем переговоры и надеемся, что сможем решить вопрос по контракту нападающего.

— Команду покинул Хуан Лескано, выбравший местом продолжения своей карьеры «Анжи». Ваш комментарий.

— Если игрок хочет уйти, у него есть предметное предложение, а клубу готовы выплатить оговоренную контрактом сумму отступных, удерживать такого футболиста не нужно. Он мыслями уже в другой команде.