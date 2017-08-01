Михаил Вилков рассудит «Зенит» и «Спартак» в матче РФПЛ

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Четыре болельщика получили полугодичный запрет на посещение спортивных мероприятий по итогам матча третьего тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Тосно» и «Зенитом». Об этом ТАСС сообщил директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.