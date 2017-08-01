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1 августа 2017, 19:24 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Михаил Вилков рассудит «Зенит» и «Спартак» в матче РФПЛ

ТАСС, 1 августа. Бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода обслужит матч четвертого тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», который пройдет 6 августа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает персс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Михаил Вилков рассудит Зенит и Спартак в матче РФПЛ - Фото Увеличить
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Его ассистентами будут Алексей Воронцов (Ярославль) и Максим Гаврилин (Владимир), резервный судья — Сергей Куликов (Саранск), инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

Матч «Анжи» — «Ростов» рассудит Игорь Федотов (Москва), «Уфа» — «Ахмат» — Владимир Сельдяков (Балашиха), «Динамо» — «Амкар» — Евгений Турбин (Дмитров), «Локомотив» — «СКА- Хабаровск» — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), «Арсенал» — «Тосно» — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), ЦСКА — «Рубин» — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), «Краснодар» — «Урал» — Алексей Николаев (Москва).

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Новости Премьер-лиги

Четыре фаната получили запрет на посещение матчей на полгода после игры «Тосно» — «Зенит»

Четыре фаната получили запрет на посещение матчей на полгода после игры «Тосно» — «Зенит»

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Четыре болельщика получили полугодичный запрет на посещение спортивных мероприятий по итогам матча третьего тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Тосно» и «Зенитом». Об этом ТАСС сообщил директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.
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