Четыре фаната получили запрет на посещение матчей на полгода после игры «Тосно» — «Зенит»
МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Четыре болельщика получили полугодичный запрет на посещение спортивных мероприятий по итогам матча третьего тура чемпионата Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) между «Тосно» и «Зенитом». Об этом ТАСС сообщил директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.
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Игра, состоявшаяся 30 июля в
«После матча были задержаны семь болельщиков. Пять из них — по статье 20.31 КоАП “Нарушение правил поведения болельщиков на стадионах”. Четверо по решению суда наказаны денежным штрафом, а также получили запрет на полгода на посещение спортивных мероприятий. Суд по пятому состоится в ближайшие дни», — рассказал Мейтин.
«Еще двое болельщиков по статье “Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…” оштрафованы на 1 000 рублей каждый», — добавил он.
«В такой ситуации вмешательство полиции было нежелательно»
По словам Мейтина, причиной конфликта болельщиков и полиции стала пиротехника, зажженная на секторе «Тосно». Директор по безопасности РФПЛ отметил, что, судя по имеющимся в его распоряжении материалам, «крайней необходимости в немедленном задержании нарушителей не было». «Пиротехника уже прогорела и в такой ситуации вмешательство полиции нежелательно», — сказал собеседник ТАСС.
«Можно было контролировать ситуацию визуально и принять меры к задержанию виновных после окончания матча, — продолжил он. — Здесь же
На вопрос, как полицейские объяснили необходимость физического воздействия в отношении болельщиков, Мейтин ответил: «Угрозой причинения телесных повреждений сотрудникам обеспечивающим правопорядок. При этом силовая составляющая всегда предусматривается в случае оказания сопротивления. Это прописано в Законе о полиции».
|Дмитрий Парфенов
|Роберто Манчини
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|5
|7
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|2
|19
|Фолы
|20
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)
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