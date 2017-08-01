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1 августа 2017, 18:59 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Четыре фаната получили запрет на посещение матчей на полгода после игры «Тосно» — «Зенит»

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Четыре болельщика получили полугодичный запрет на посещение спортивных мероприятий по итогам матча третьего тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Тосно» и «Зенитом». Об этом ТАСС сообщил директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.

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Игра, состоявшаяся 30 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0. Во время матча на секторе «Тосно» произошла стычка между болельщиками и сотрудниками полиции.

«После матча были задержаны семь болельщиков. Пять из них — по статье 20.31 КоАП “Нарушение правил поведения болельщиков на стадионах”. Четверо по решению суда наказаны денежным штрафом, а также получили запрет на полгода на посещение спортивных мероприятий. Суд по пятому состоится в ближайшие дни», — рассказал Мейтин.

«Еще двое болельщиков по статье “Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…” оштрафованы на 1 000 рублей каждый», — добавил он.

«В такой ситуации вмешательство полиции было нежелательно»

По словам Мейтина, причиной конфликта болельщиков и полиции стала пиротехника, зажженная на секторе «Тосно». Директор по безопасности РФПЛ отметил, что, судя по имеющимся в его распоряжении материалам, «крайней необходимости в немедленном задержании нарушителей не было». «Пиротехника уже прогорела и в такой ситуации вмешательство полиции нежелательно», — сказал собеседник ТАСС.

«Можно было контролировать ситуацию визуально и принять меры к задержанию виновных после окончания матча, — продолжил он. — Здесь же кто-то из полицейских, находившиеся поблизости, “повелся” на просьбу охранника оказать содействие и вывести нарушителя. В результате возникло столкновение между полицией и толпой болельщиков».

На вопрос, как полицейские объяснили необходимость физического воздействия в отношении болельщиков, Мейтин ответил: «Угрозой причинения телесных повреждений сотрудникам обеспечивающим правопорядок. При этом силовая составляющая всегда предусматривается в случае оказания сопротивления. Это прописано в Законе о полиции».

30.07.2017 20:00 Зрители 12555 основной раунд: 3-й тур Петровский
Тосно 0:1 Зенит
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Роберто Манчини
Голы
9 Александр Кокорин (О. Шатов, Л. Паредес) 10′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Аслан Дудиев 3
19′ Евгений Чернов 28
Виталий Шахов 13
Раде Дугалич 26
87′ Нуну Роша 15
Антон Заболотный 17
Александр Карницкий 14
55′ 64′ Вагиз Галиулин 21
Максим Палиенко 11
62′ Георгий Мелкадзе 10
Резиуан Мирзов 22
70′ Ян Казаев 91
Евгений II Марков 20
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито (к)
6 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
60 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев
21 Александр Ерохин 45+1′
5 Леандро Паредес
9 Александр Кокорин
11 Себастьян Дриусси 87′
18 Юрий Жирков
17 Олег Шатов 55′
22 Артем Дзюба
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
7 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 4
6 Угловые 2
19 Фолы 20
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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