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Игра, состоявшаяся 30 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0. Во время матча на секторе «Тосно» произошла стычка между болельщиками и сотрудниками полиции.

«После матча были задержаны семь болельщиков. Пять из них — по статье 20.31 КоАП “Нарушение правил поведения болельщиков на стадионах”. Четверо по решению суда наказаны денежным штрафом, а также получили запрет на полгода на посещение спортивных мероприятий. Суд по пятому состоится в ближайшие дни», — рассказал Мейтин.

«Еще двое болельщиков по статье “Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…” оштрафованы на 1 000 рублей каждый», — добавил он.

«В такой ситуации вмешательство полиции было нежелательно»

По словам Мейтина, причиной конфликта болельщиков и полиции стала пиротехника, зажженная на секторе «Тосно». Директор по безопасности РФПЛ отметил, что, судя по имеющимся в его распоряжении материалам, «крайней необходимости в немедленном задержании нарушителей не было». «Пиротехника уже прогорела и в такой ситуации вмешательство полиции нежелательно», — сказал собеседник ТАСС.

«Можно было контролировать ситуацию визуально и принять меры к задержанию виновных после окончания матча, — продолжил он. — Здесь же кто-то из полицейских, находившиеся поблизости, “повелся” на просьбу охранника оказать содействие и вывести нарушителя. В результате возникло столкновение между полицией и толпой болельщиков».

На вопрос, как полицейские объяснили необходимость физического воздействия в отношении болельщиков, Мейтин ответил: «Угрозой причинения телесных повреждений сотрудникам обеспечивающим правопорядок. При этом силовая составляющая всегда предусматривается в случае оказания сопротивления. Это прописано в Законе о полиции».