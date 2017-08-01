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1 августа 2017, 18:52 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Арбитр получил «неуд» за матч ЦСКА и «СКА-Хабаровска» из-за ошибки с пенальти

МОСКВА, 1 авг — Р-Спорт. Арбитр Кирилл Левников получил оценку «неудовлетворительно» от инспектора матча третьего тура чемпионата России между футболистами ЦСКА и «СКА-Хабаровска» Сергея Анохина за ошибочно назначенный в ворота дальневосточников пенальти, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

Арбитр Кирилл <span class=error>Левников</span> получил оценку неудовлетворительно от инспектора матча третьего тура чемпионата России между футболистами ЦСКА и <span class=error>СКА</span>-Хабаровска Сергея <span class=error>Анохина</span> за ошибочно назначенный в ворота дальневосточников пенальти сообщил агентству Р-Спорт источник близкий к ситуации. Увеличить
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ЦСКА 29 июля со счетом 2:0 обыграл в Москве «СКА-Хабаровск» в матче третьего тура чемпионата России. На 37-й минуте армеец Бибрас Натхо реализовал пенальти и сделал счет 2:0 после того, как арбитр зафиксировал нарушение на Алане Дзагоеве в штрафной площади.

«Арбитр Кирилл Левников получил оценку “неудовлетворительно” от инспектора Сергея Анохина за матч между ЦСКА и “СКА-Хабаровском”, причиной чему стал ошибочно назначенный пенальти на Дзагоеве. Этот эпизод в среду отдельно рассмотрит контрольно-квалификационная комиссия РФС», — сообщил собеседник агентства.

29.07.2017 15:00 Зрители 8500 основной раунд: 3-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 2:0 СКА-Хабаровск
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Алексей Поддубский
Голы
4′ Александр Головин (П. Вернблум) 17
37′ Бибрас Натхо 66
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Понтус Вернблум 3
Бибрас Натхо 66
83′ Александр Головин 17
Константин Кучаев 89
67′ Алан Дзагоев 10
Виктор Винисиус Витинью 11
58′ Федор Чалов 63
Тимур Жамалетдинов 75
55 Александр Криворучко
3 Исмаил Эдиев (к) 36′
5 Александр Пуцко
37 Дмитрий Гришко
26 Александр Черевко
10 Владислав Никифоров
87 Максим Казанков
69 Денис Дедечко
88 Георгий Наваловский 75′
8 Георгий Габулов
9 Руслан Корян 67′
22 Антон Кобялко
30 Алексей Друзин 38′
15 Евгений Баляйкин 44′
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 0
10 Удары (всего) 4
8 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 0
11 Фолы 8
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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