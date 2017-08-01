Арбитр получил «неуд» за матч ЦСКА и «СКА-Хабаровска» из-за ошибки с пенальти
МОСКВА, 1 авг —
Р-Спорт. Арбитр Кирилл Левников получил оценку «неудовлетворительно» от инспектора матча третьего тура чемпионата России между футболистами ЦСКА и «СКА-Хабаровска» Сергея Анохина за ошибочно назначенный в ворота дальневосточников пенальти, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
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ЦСКА 29 июля со счетом 2:0 обыграл в Москве «СКА-Хабаровск» в матче третьего тура чемпионата России. На 37-й минуте армеец Бибрас Натхо реализовал пенальти и сделал счет 2:0 после того, как арбитр зафиксировал нарушение на Алане Дзагоеве в штрафной площади.
«Арбитр Кирилл Левников получил оценку “неудовлетворительно” от инспектора Сергея Анохина за матч между ЦСКА и “СКА-Хабаровском”, причиной чему стал ошибочно назначенный пенальти на Дзагоеве. Этот эпизод в среду отдельно рассмотрит
|29.07.2017 15:00
|Зрители 8500
|основной раунд: 3-й тур
|Арена ЦСКА
|ЦСКА
|2:0
|СКА-Хабаровск
|Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
|Виктор Гончаренко
|Алексей Поддубский
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|4
|8
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|0
|11
|Фолы
|8
|5
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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