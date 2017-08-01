Арбитр получил «неуд» за матч ЦСКА и «СКА-Хабаровска» из-за ошибки с пенальти

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ЦСКА 29 июля со счетом 2:0 обыграл в Москве «СКА-Хабаровск» в матче третьего тура чемпионата России. На 37-й минуте армеец Бибрас Натхо реализовал пенальти и сделал счет 2:0 после того, как арбитр зафиксировал нарушение на Алане Дзагоеве в штрафной площади.