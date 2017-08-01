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1 августа 2017, 18:25 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Кто будет судить матч #ЗенитСпартак?

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский емко оценил работу арбитра матча «Спартак» — «Краснодар» (2:0) и пояснил ситуацию с назначением рефери на центральную встречу 4-го тура «Зенит» — «Спартак».

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— Ваше мнение о работе арбитра Лапочкина на матче «Спартак» — «Краснодар»?

— Оценю всю бригаду двумя словами: «Вондерфул» и «Экселент».

— А если более развернуто и по-русски?

— Нет никаких вопросов по его работе. Очень внимательно смотрел матч, а по его окончании послал ребятам смс-сообщение, в котором от всей души поблагодарил за судейство. Это работа на весь российский футбол, на его имидж и лишний раз подтверждает, что у нас есть талантливые арбитры, способные работать на встречах самого высокого уровня.

— Кто будет судить матч «Зенит» — «Спартак»?

— Пока не будут официально утверждены предложения по назначению, объявить фамилию не могу.

— Кандидатов несколько?

— Вопрос не только в одной конкретной взятой встрече. Мы на каждый матч рассматриваем несколько вариантов. Не стоит говорить только о следующем туре, надо планировать несколько туров вперед — с учетом неповторяемости команд, загрузки рефери, их потенциала. Предварительно планируем назначения на месяц вперед. Затем картина шлифуется к определенной дате — за 4−5 дней до игры.

— Учитывается ли мнение клубов?

— Это исключено, поскольку полностью не соответствует судейской конвенции УЕФА. Ни клубы, ни лиги не принимают участия в этой процедуре.

— Встречу «Зенит» — «Спартак» по географическому принципу не могут судить арбитры из Москвы и Петербурга?

— Этот матч могут судить арбитры ФИФА, независимо от их территориальной принадлежности.

— То есть матч может судить и петербуржец Владислав Безбородов?

— Может. Если бы он не был на соревнованиях и турнирах УЕФА.

— Главный претендент — Михаил Вилков?

— Нет. Есть несколько кандидатур.

— Когда будет принято решение?

— Мы в процессе обсуждения. Не стоит зацикливаться на одном матче. Это единая цепочка, система. Идут консультации.

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