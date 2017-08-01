Кто будет судить матч #ЗенитСпартак?
Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский емко оценил работу арбитра матча «Спартак» — «Краснодар» (2:0) и пояснил ситуацию с назначением рефери на центральную встречу 4-го тура «Зенит» — «Спартак».
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— Ваше мнение о работе арбитра Лапочкина на матче «Спартак» — «Краснодар»?
— Оценю всю бригаду двумя словами: «Вондерфул» и «Экселент».
— А если более развернуто и
— Нет никаких вопросов по его работе. Очень внимательно смотрел матч, а по его окончании послал ребятам
— Кто будет судить матч «Зенит» — «Спартак»?
— Пока не будут официально утверждены предложения по назначению, объявить фамилию не могу.
— Кандидатов несколько?
— Вопрос не только в одной конкретной взятой встрече. Мы на каждый матч рассматриваем несколько вариантов. Не стоит говорить только о следующем туре, надо планировать несколько туров вперед — с учетом неповторяемости команд, загрузки рефери, их потенциала. Предварительно планируем назначения на месяц вперед. Затем картина шлифуется к определенной дате — за 4−5 дней до игры.
— Учитывается ли мнение клубов?
— Это исключено, поскольку полностью не соответствует судейской конвенции УЕФА. Ни клубы, ни лиги не принимают участия в этой процедуре.
— Встречу «Зенит» — «Спартак» по географическому принципу не могут судить арбитры из Москвы и Петербурга?
— Этот матч могут судить арбитры ФИФА, независимо от их территориальной принадлежности.
— То есть матч может судить и петербуржец Владислав Безбородов?
— Может. Если бы он не был на соревнованиях и турнирах УЕФА.
— Главный претендент — Михаил Вилков?
— Нет. Есть несколько кандидатур.
— Когда будет принято решение?
— Мы в процессе обсуждения. Не стоит зацикливаться на одном матче. Это единая цепочка, система. Идут консультации.
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