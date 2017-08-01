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1 августа 2017, 18:03 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Агент Хави Гарсии опроверг информацию о его переходе в «Бетис»

Мануэль Гарсия Квилон, представитель полузащитника «Зенита» Хави Гарсии, не подтвердил корреспонденту «СЭ» информацию о трансфере футболиста.

Мануэль <span class=error>Гарсия</span> <span class=error>Квилон</span> представитель полузащитника Зенита <span class=error>Хави</span> <span class=error>Гарсии</span> не подтвердил корреспонденту СЭ информацию о трансфере футболиста. Увеличить
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Ранее испанские СМИ сообщили, что хавбек согласовал условия личного контракта с «Бетисом».

— Неправда, что Хави Гарсия может перейти в «Бетис», — сказал Квилон. — Я видел эту информацию в прессе, но она неверна. Хави Гарсия пока не собирается никуда уходить. Он счастлив в «Зените» и хочет дальше играть в России.

— Вы получали предложения о трансфере?

— Нет, конкретных предложений не было. (Гоша ЧЕРНОВ).

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