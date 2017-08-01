Агент Хави Гарсии опроверг информацию о его переходе в «Бетис»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее испанские СМИ сообщили, что хавбек согласовал условия личного контракта с «Бетисом».

— Неправда, что Хави Гарсия может перейти в «Бетис», — сказал Квилон. — Я видел эту информацию в прессе, но она неверна. Хави Гарсия пока не собирается никуда уходить. Он счастлив в «Зените» и хочет дальше играть в России.

— Вы получали предложения о трансфере?

— Нет, конкретных предложений не было. (Гоша ЧЕРНОВ).