Матч «Зенит» — «Спартак» будет комментировать Казанский
Стало известно, кому доверено комментировать центральный матч 4-го тура российской
Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком» на «Матч ТВ».
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Встреча состоится 6 августа в
На игру, которая пройдёт на арене «Санкт-Петербург», назначен Денис Казанский. Об этом говорится на официальной странице Российской футбольной
После трёх туров «Зенит» занимает в РФПЛ 1-е место, а «Спартак» расположился на 8-й строчке.
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