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1 августа 2017, 16:44 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Матч «Зенит» — «Спартак» будет комментировать Казанский

Стало известно, кому доверено комментировать центральный матч 4-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком» на «Матч ТВ».

Стало известно кому доверено комментировать центральный матч 4-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> между Зенитом и Спартаком на Матч ТВ. Увеличить
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Встреча состоится 6 августа в Санкт-Петербурге.

На игру, которая пройдёт на арене «Санкт-Петербург», назначен Денис Казанский. Об этом говорится на официальной странице Российской футбольной Премьер-Лиги в «Твиттере».

После трёх туров «Зенит» занимает в РФПЛ 1-е место, а «Спартак» расположился на 8-й строчке.

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