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Встреча состоится 6 августа в Санкт-Петербурге.

На игру, которая пройдёт на арене «Санкт-Петербург», назначен Денис Казанский. Об этом говорится на официальной странице Российской футбольной Премьер-Лиги в «Твиттере».

После трёх туров «Зенит» занимает в РФПЛ 1-е место, а «Спартак» расположился на 8-й строчке.