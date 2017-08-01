Тушинский драйв, ответ Кокорина и лучший старт Семина. Рейтинг «СЭ»
Какой след в истории оставил третий тур
премьер-лиги.
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МЕССЕДЖ СМОЛОВА И ПОСВЯЩЕНИЕ КАРРЕРЫ
Одной из самых обсуждаемых тем после центрального матча тура «Спартак» — «Краснодар» стали… усы Федора Смолова. Густые, почти как у Станислава Черчесова или Валерия Газзаева. Как признался сам форвард, имидж он сменил на удачу. Однако везения это «Краснодару» не добавило.
Смолов все еще восстанавливается от травмы, а разговоры о его трансфере в «Спартак» потихоньку затихли. Да и не было у болельщиков
А еще она победила ради Романа Пилипчука, в семье которого случилось несчастье. Перед матчем весь стадион зажег фонари телефонов и молчал в память о его дочери первые пять минут. А после Массимо Каррера начал
МАНЧИНИ НАШЕЛ КНОПКУ?
Перед стартом сезона интервью «СЭ» дал бывший полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис. Он в последнее время заслужил своими высказываниями статус скандального эксперта. Вот и в тот раз, оценивая шансы команд на золото, прошелся по Кокорину.
— Луческу утверждает, что сделал бы из Кокорина лучшего футболиста России, — напомнил я Канчельскису.
— А если бы у бабки… Луческу знает, где у Кокорина кнопка, как у Электроника? И почему до Луческу никто не смог сделать из него футболиста? Кокорин уже упустил время. Нужно было уезжать в Европу… А сейчас ему может помочь только он сам, — жестко ответил
В Кокорина действительно сложно было продолжать верить. Даже Игорь Рабинер, обращаясь с открытым письмом к Артему Дзюбе, всячески показывал, что на его партнере по «Зениту» можно ставить крест. Но вот ведь парадокс: пока именно для Кокорина сезон складывается суперуспешно, а Дзюба играет мало.
В чем секрет? Манчини нашел ту самую кнопку? Или критики в адрес форварда стало настолько много, что он
Три гола и результативный пас в четырех матчах — статистика, которая приятно удивляет. А заодно обнадеживает. Ведь меньше чем через год чемпионат мира, где сборной России, возможно, будет противостоять Аргентина. Сейчас ее лучшие представители по одну сторону с Кокориным, но следующим летом нужно будет справляться своими силами. Дзюба, не отставай!
ГРИГОРЯН: ХАМ ИЛИ ТОНКИЙ ПСИХОЛОГ?
— Замены себя не оправдали. Но если Лескано и Кацаев просто неудачно вошли в игру, то Базелюк не выдерживает никакой критики. Он не желает бороться… Я могу простить что угодно и себе, и команде, мы единое целое, но…
— Эмоция по Базелюку вызвана одним из имевшихся у него моментов?
— Его трусостью.
— Поясните.
— Не намерен ничего объяснять. Достаточно того, что я на всю страну это произнес.
Этот диалог по горячим следам между
Но истина в том, что Григорян, что называется, не парится о том, какой у него образ в медийном пространстве. Его волнует игра. Он отлично знает характер Базелюка, к которому нашел подход во время работы в Хабаровске. И лично я ни капельки не удивлюсь, если уже в ближайших турах никто не посмеет упрекнуть форварда в нежелании бороться. А интервью для Григоряна в данном случае — просто инструмент.
«ЛОКО» И «АХМАТ»: БЕЗ ЛОСКА, НО БЕЗ ПОТЕРЬ
Уверенная поступь «Зенита» ни для кого не стала сюрпризом. А вот стопроцентный результат на старте «Локомотива» и «Ахмата» впечатляет. Достаточно сказать, что ни тот, ни другой клуб никогда не начинали чемпионат с трех побед.
И у тех, и у других есть минусы. «Ахмат» пока не встречался с лидерами. При этом не сказать, что в действиях грозненцев ощущается
А «Локо», хотя и обладает набором ярких исполнителей в атаке (Ари сломался, зато Рыбус добавился), играет довольно скучно. У Юрия Семина с эмоциями все в порядке, даже туфли по технической зоне летают. Но для настоящего успеха в чемпионате и Лиге Европы нужно нечто большее. И Юрий Павлович наверняка это понимает. В том числе поэтому и нервничает.
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