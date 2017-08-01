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1 августа 2017, 15:59 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Марко Налетич: Пашалич отправился в Рим на медосмотр для перехода в «Спартак»

Марко Налетич, агент полузащитника «Челси» Марио Пашалича, рассказал о том, что переговоры лондонского клуба со «Спартаком» завершились успешно.

Марко <span class=error>Налетич</span> агент полузащитника <span class=error>Челси</span> <span class=error>Марио</span> <span class=error>Пашалича</span> рассказал о том что переговоры лондонского клуба со Спартаком завершились успешно. Увеличить
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По его словам, футболист в среду, 2 августа, прилетит в Москву.

— Мы успешно провели переговоры с «Челси» и «Спартаком», — цитирует tportal Налетилича. — Теперь мы едем из Лондона в Рим, где Марио пройдет медицинское обследование. Если все пройдет хорошо, в чем я не сомневаюсь, Марио в среду отправится в Москву.

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