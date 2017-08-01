Марко Налетич: Пашалич отправился в Рим на медосмотр для перехода в «Спартак»
Марко Налетич, агент полузащитника «Челси» Марио Пашалича, рассказал о том, что переговоры лондонского клуба со «Спартаком» завершились успешно.
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По его словам, футболист в среду, 2 августа, прилетит в Москву.
— Мы успешно провели переговоры с «Челси» и «Спартаком», — цитирует tportal Налетилича. — Теперь мы едем из Лондона в Рим, где Марио пройдет медицинское обследование. Если все пройдет хорошо, в чем я не сомневаюсь, Марио в среду отправится в Москву.
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