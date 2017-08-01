Маурисиу не договорился с клубами ОАЭ и может перейти в «Динамо»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Стороны ведут переговоры. Бразилец был интересен клубам из ОАЭ, но договориться с ними не удалось. В то же время в клубе отказались комментировать ход переговоров.

— Не могу комментировать слухи, — сказал корреспонденту «СЭ» Евгению БЕЛОУСОВУ главный селекционер бело-голубых Геннадий Голубин.

Ранее агент 28-летнего футболиста Пьер Фернандес подтверждал, что у них есть предложение от динамовцев.