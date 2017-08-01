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1 августа 2017, 15:52 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Маурисиу не договорился с клубами ОАЭ и может перейти в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», бывший полузащитник «Зенита» Маурисиу может в ближайшее время стать игроком «Динамо». Стороны ведут переговоры.

Как стало известно СЭ бывший полузащитник Зенита Маурисиу может в ближайшее время стать игроком Динамо. Стороны ведут переговоры. Увеличить
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Стороны ведут переговоры. Бразилец был интересен клубам из ОАЭ, но договориться с ними не удалось. В то же время в клубе отказались комментировать ход переговоров.

— Не могу комментировать слухи, — сказал корреспонденту «СЭ» Евгению БЕЛОУСОВУ главный селекционер бело-голубых Геннадий Голубин.

Ранее агент 28-летнего футболиста Пьер Фернандес подтверждал, что у них есть предложение от динамовцев.

Маурисиу играл за «Зенит» с 2016 года, но этим летом расторг контракт с питерцами. В прошлом сезоне он провел 27 матчей в клубных турнирах и забил два мяча. Всего за сине-бело-голубых на его счету 42 встречи и 4 гола. Ранее он играл за «Флуминенсе» и «Ахмат».

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