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1 августа 2017, 15:46 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Манчини готов отпустить Хави Гарсию из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия всё ближе к уходу из команды.

Полузащитник Зенита <span class=error>Хави</span> <span class=error>Гарсия</span> всё ближе к уходу из команды. Увеличить
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В услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Бетис», и удерживать игрока в питерском клубе никто не будет.

По информации издания Marca, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини сказал Хави Гарсии, что он может покинуть команду. Накануне питерцы приобрели у «Лиона» Эмануэля Мамману и теперь готовы расстаться с Гарсией.

Ранее сообщалось, что «Бетис» уже договорился с полузащитником. Ожидается, что Хави Гарсия подпишет четырёхлетний контракт.

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