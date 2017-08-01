Манчини готов отпустить Хави Гарсию из «Зенита»

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В услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Бетис», и удерживать игрока в питерском клубе никто не будет.

По информации издания Marca, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини сказал Хави Гарсии, что он может покинуть команду. Накануне питерцы приобрели у «Лиона» Эмануэля Мамману и теперь готовы расстаться с Гарсией.

Ранее сообщалось, что «Бетис» уже договорился с полузащитником. Ожидается, что Хави Гарсия подпишет четырёхлетний контракт.