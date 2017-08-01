Манчини озадачился. Как «Спартак» заставил задуматься тренера «Зенита»
«Спартак» не просто победил «Краснодар» в центральном матче третьего тура
премьер-лиги, но и заставил задуматься главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, смотревшего за игрой с трибуны.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В середине первого тайма режиссер трансляции показал телезрителям главного тренера «Зенита» Роберто Манчини. Его визит в Москву объясним — уже в воскресенье команда итальянца примет на своем поле «Спартак». Он наблюдал за игрой в компании спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании и его зама Оресте Чинквини. В момент, когда камера их выхватила, Сарсания
Серьезность Манчини легко объяснима — только что «Спартак» провел разящую контратаку, которую ударом
НЕУЛОВИМЫЙ ПРОМЕС
«Зенит» примет «Спартак» в
«Спартаку» даже полезно обороняться у своих ворот. Чтобы убежать в контратаку. Промес в ней — главное действующее лицо. Он открывается на фланге, получает мяч и набирает скорость. В прошлом сезоне подобными контратаками с быстрыми игроками на флангах всю Европу в страхе держало «Монако». Промес в среднем за матч (по данным с августа 2014 года) семь раз идет в обводку. Точными из них оказываются 70%. Показатель во вчерашнем матче — семь из семи. Попробуй поймай такого!
В матче с «Краснодаром» Промес стал единственным атакующим футболистом «Спартака», которого передачами находили все полевые игроки, вышедшие в стартовом составе. Даже Зе Луишу, который на фоне остальных на футбольном поле напоминает небоскреб, адресовали мяч не все партнеры. Наиболее количество раз на Промеса играли Андрей Ещенко и Александр Самедов — 11 и 7. Львиную долю матча эти игроки были ближайшими партерами Промеса — по ходу игры «Спартак» перешел со схемы 4−4−2 (4−2−4) на модель 4−5−1 (4−3−3), Промес стал правым полузащитником, а Самедов — правым центральным, Ещенко весь матч провел справа в обороне. Всего же партнеры довели мяч до Промеса 34 раза.
О том, что игра шла через Промеса говорит и другая статистика. За матч он сделал 39 передач. Больше выполнили только защитник Комбаров — 46 — и опорник Фернандо — 44. Также за матч Промес нанес семь ударов — больше всех. Один стал голевым.
У КАРРЕРЫ РЕАКЦИЯ БУФФОНА
Промес напугал Манчини еще к 20-й минуте. Пока зенитовский рулевой прикидывал, что можно с голландцем сделать, «Спартак» своими действиями на поле послал Манчини два новых повода для тревоги.
Перед тем, как это изменение последовало, «Краснодар» в течение 15 минут совершил шесть опасных подходов к воротам «Спартака» через центр. В одном случае
Как бы ни складывалась игра между «Зенитом» и «Спартаком» в
|31.07.2017 19:30
|Зрители 34208
|основной раунд: 3-й тур
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Игорь Шалимов
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|13
|9
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|6
|7
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter