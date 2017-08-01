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1 августа 2017, 15:02 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Фурсенко: Летняя трансферная кампания «Зенита» подходит к концу

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Летняя трансферная кампания «Зенита» практически завершилась, пришедшие в команду аргентинские футболисты помогут в развитии российским игрокам клуба. Об этом ТАСС заявил президент «Зенита» Сергей Фурсенко.

По словам президента клуба из <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> переговоры с французским Лионом по трансферу аргентинского футболиста Эммануэля Мамманы были непростыми. Увеличить
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В понедельник было объявлено, что «Зенит» приобрел у французского «Лиона» аргентинского защитника Эммануэля Мамману. До этого состав санкт-петербургского клуба пополнили еще два аргентинца — полузащитник Леондро Паредес и нападающий Себастьян Дриусси. Также нынешним летом в «Зенит» перешли игроки сборной России Александр Ерохин и Дмитрий Полоз, эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, защитник Дмитрий Рукас, воспитанники клубной академии Далер Кузяев, Дмитрий Богаев и Денис Терентьев.

На вопрос, как много новичков еще появятся в «Зените» этим летом, Фурсенко ответил: «Пока не могу сказать, но мы подходим к окончанию нашей трансферной кампании».

По словам президента «Зенита», переговоры с «Лионом» по трансферу Мамманы были непростыми. «Переговоры часто бывают непростыми, особенно когда речь идет об игроке сборной. Он востребован, и мы давно за ним следили. Мы реализовали наше желание, приобретя центрального защитника, который усилит нашу команду, вчера он прибыл в расположение нашей команды», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее агент аргентинского защитника Эмилиано Ригони сообщил, что сделку по переходу игрока «Индепендьенте» в «Зенит» можно считать закрытой. На вопрос, действительно ли Ригони будет играть за «Зенит», Фурсенко ответил: «Я не предсказатель. Когда все будет точно ясно, я обо всем сообщу».

Президент «Зенита» отметил, что аргентинские футболисты, как правило, хорошо адаптируются в России. «Все эти аргентинские ребята [с которыми «Зенит» подписал контракты] — очень талантливые игроки. Плюс аргентинцы вообще хорошо адаптируются [в России], их присутствие в команде будет способствовать развитию российских игроков, им по 21−23 года, они — будущее нашей команды. А с точки зрения футбольного бизнеса в дальнейшем, когда они вырастут, можно будет провести их трансферы в Европу, и таким образом можно будет пополнить бюджет «Зенита».

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