Кержаков готов стать художником, чтобы помочь 12-летнему мальчику

Нам этот раз клуб намерен собрать средства для помощи 12-летнему Артему Самуйлову.

У мальчика генетическое заболевание — несовершенный остеогенез, повышенная хрупкость костей. Ребенку требуется операция. Кержаков уже пообщался с Артемом и его семьей.

Напомним, суть проекта «Давай-давай» заключается в том, что если будет собрана определенная сумма денег, то футболист «Зенита» на один день сменит профессию. Кержаков пообещал стать уличным художником.

Ранее Кержаков посетил детский хоспис «Дом с маяком», пообещав центру всестороннюю помощь.