Кержаков готов стать художником, чтобы помочь 12-летнему мальчику
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков стал участником благотворительной акции клуба «Давай-давай», проводимой совместно с благотворительным центром «Русфонд».
Нам этот раз клуб намерен собрать средства для помощи 12-летнему Артему Самуйлову.
У мальчика генетическое заболевание — несовершенный остеогенез, повышенная хрупкость костей. Ребенку требуется операция. Кержаков уже пообщался с Артемом и его семьей.
Напомним, суть проекта «Давай-давай» заключается в том, что если будет собрана определенная сумма денег, то футболист «Зенита» на один день сменит профессию. Кержаков пообещал стать уличным художником.
Ранее Кержаков посетил детский хоспис «Дом с маяком», пообещав центру всестороннюю помощь.
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