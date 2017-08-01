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1 августа 2017, 12:42 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Кержаков готов стать художником, чтобы помочь 12-летнему мальчику

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков стал участником благотворительной акции клуба «Давай-давай», проводимой совместно с благотворительным центром «Русфонд».

Нам этот раз клуб намерен собрать средства для помощи 12-летнему Артему Самуйлову.

У мальчика генетическое заболевание — несовершенный остеогенез, повышенная хрупкость костей. Ребенку требуется операция. Кержаков уже пообщался с Артемом и его семьей.

Напомним, суть проекта «Давай-давай» заключается в том, что если будет собрана определенная сумма денег, то футболист «Зенита» на один день сменит профессию. Кержаков пообещал стать уличным художником.

Ранее Кержаков посетил детский хоспис «Дом с маяком», пообещав центру всестороннюю помощь.

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