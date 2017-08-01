Если кто-то играл плохо, его сажали на лавку.

«Луческу всегда было плевать на имя футболиста. Скажем, Шатов в России — суперзвезда. Но если ты играл плохо, Луческу сажал тебя на банку. До сих пор общаюсь с Нету, Кришито, Лодыгиным. И вообще в Санкт-Петербурге у меня есть друзья. Однажды я открыл китайскую газету и увидел фотографию Дзюбы с заголовком: “Тьянцзинь” хочет купить Дзюбу». Он был на первой полосе!