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1 августа 2017, 12:37 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Витсель: Луческу плевать на имя футболиста, сыграл плохо — окажешься на лавке

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, который теперь играет за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», рассказал, что экс-наставнику питерцев Мирче Луческу было плевать на имя футболиста.

Если кто-то играл плохо, его сажали на лавку.

«Луческу всегда было плевать на имя футболиста. Скажем, Шатов в России — суперзвезда. Но если ты играл плохо, Луческу сажал тебя на банку. До сих пор общаюсь с Нету, Кришито, Лодыгиным. И вообще в Санкт-Петербурге у меня есть друзья. Однажды я открыл китайскую газету и увидел фотографию Дзюбы с заголовком: “Тьянцзинь” хочет купить Дзюбу». Он был на первой полосе!

Сорвавшийся переход в «Ювентус»? Это была судьба. Если вещи случаются — они случаются по какой-то причине. Это жизнь, бог выбрал для меня такую судьбу, — цитирует Витселя 8news.

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