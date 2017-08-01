Витсель: Луческу плевать на имя футболиста, сыграл плохо — окажешься на лавке
Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, который теперь играет за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», рассказал, что
экс-наставнику питерцев Мирче Луческу было плевать на имя футболиста.
Если
«Луческу всегда было плевать на имя футболиста. Скажем, Шатов в России — суперзвезда. Но если ты играл плохо, Луческу сажал тебя на банку. До сих пор общаюсь с Нету, Кришито, Лодыгиным. И вообще в
Сорвавшийся переход в «Ювентус»? Это была судьба. Если вещи случаются — они случаются по
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