Александр Егоров: судья верно наказал "Краснодар" пенальти в матче со "Спартаком"

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Встреча, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Пенальти, с которого Квинси Промес открыл счет в матче, был назначен на 37-й минуте после единоборства защитника краснодарцев Андреаса Гранквиста с нападающим Зе Луишем.

«Я полностью поддерживаю решение арбитра — никому не позволено делать подножки в своей штрафной. Вопрос не в том, сильный ли контакт был или нет. Есть фол по неосторожности, который совершил Гранквист. Если бы был более сильный или грубый контакт, он бы еще и желтую карточку получил», — прокомментировал эпизод Егоров.

«Я был на матче, смотрел момент после игры с нескольких ракурсов. Для меня главное — позиция арбитра, а она была верной, плюс реакция участников — сам Гранквист не отрицал, Игорь Шалимов (главный тренер краснодарцев — Прим. ТАСС) признал. Гифка? На компьютере можно сделать все, не надо искать черную кошку в темной комнате», — также сказал собеседник ТАСС.

«Сергей отсудил на очень хорошем уровне, скажем так, на европейском, полностью контролировал игру. Уверяю, что он увидел, то и судил», — заключил Егоров.

В турнирной таблице «Спартак» занимает седьмое место, набрав пять очков, «Краснодар» с шестью баллами идет пятым. В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет с санкт- петербургским «Зенитом», «Краснодар» на своем поле примет екатеринбургский «Урал». Обе встречи пройдут 6 августа.