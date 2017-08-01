Александр Григорян: Лучше буду казаться дураком, чем умным
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян признался, что не разделяет желание некоторых наставников уходить от вопросов и оставлять недосказанность, чтобы создать интригу. По его словам, он лучше будет казаться дураком, отвечая на все вопросы журналистов.
— Знаете, один очень известный тренер, которого я очень уважаю, мне говорил: «Саш, ну я тебя прошу, говори все коротко, будь загадкой. Тебе сейчас такой шанс представился. Это же все бизнес. Тренеры делают все возможное, чтобы оправдать, что футболисты — это инопланетяне», — сказал Григорян в эфире телеканала «Россия 24». — Я просто понимаю, что я не избалован был деньгами, когда работал в юношеском и женском футболе, у меня есть определенные ценности, поэтому не хочу делать из профессии тренера
— Не было ли опасения, что яркий медийный образ будет заслонять вас как опытного специалиста?
— Да, я это потом понял. Хотя желания
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