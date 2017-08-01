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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30550251/
1 августа 2017, 11:18 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Михаил Галимов назначен главным тренером молодежной команды ФК «Урал»

МОСКВА, 1 авг — Р-Спорт. Михаил Галимов стал новым главным тренером молодежной команды «Урала», сообщается на официальном сайте екатеринбургского футбольного клуба.

На посту рулевого «молодежки» «Урала» Галимов сменил Погоса Галстяна, который оставил свою должность после неудовлетворительных результатов команды в нынешнем сезоне. «Урал» потерпел три поражения в первых трех турах молодежного первенства России нынешнего сезона с общим счетом 1:10.

Галимов ранее на протяжении нескольких сезонов работал в тренерском штабе «молодежки» екатеринбургского клуба.

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