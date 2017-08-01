Михаил Галимов назначен главным тренером молодежной команды ФК «Урал»

На посту рулевого «молодежки» «Урала» Галимов сменил Погоса Галстяна, который оставил свою должность после неудовлетворительных результатов команды в нынешнем сезоне. «Урал» потерпел три поражения в первых трех турах молодежного первенства России нынешнего сезона с общим счетом 1:10.

Галимов ранее на протяжении нескольких сезонов работал в тренерском штабе «молодежки» екатеринбургского клуба.