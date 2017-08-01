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1 августа 2017, 11:11 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Дзагоев стал попечителем фонда содействия молодым футболистам в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 августа. /ТАСС/. Алан Дзагоев, Владимир Габулов, Сослан Джанаев, а также ряд других игроков Российской футбольной премьер-лиги стали попечителями созданного в Северной Осетии фонда содействия молодым футболистам. Об этом сообщил помощник сенатора Александра Тотоонова, который возглавил фонд.

Также попечителями созданного фонда согласились стать Владимир Габулов Сослан Джанаев Алан Касаев Георгий Тигиев Ибрагим Цаллагов и Алан Чочиев. Увеличить
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«Фонд будет заниматься продвижением молодых спортсменов из Осетии в российские и европейские футбольные клубы. Попечителями фонда уже согласились стать футболисты, играющие в премьер-лиге: Владимир Габулов, Алан Дзагоев, Сослан Джанаев, Алан Касаев, Георгий Тигиев, Ибрагим Цаллагов и Алан Чочиев. И список этот будет пополняться», — говорится в сообщении.

Непосредственное руководство фондом и отбор претендентов будет осуществлять инициатор его создания — главный скаут английского футбольного агентства Lucid Sport Тимур Дагуев, который уже провел ряд переговоров с европейскими клубами.

«Желание помогать молодежи было, наверно, у каждого из нас, и мы время от времени это делали для республики. Просто некому было заняться и объединить наши усилия. Мы все давно знаем и очень уважаем Александра Борисовича, который не раз помогал республиканскому футболу «не сойти с рельс», — поделился своим мнением Габулов.

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