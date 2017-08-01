КДК рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» во время матча 3-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:0).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.
«По матчу “Спартак” — “Краснодар”, мы рассмотрим, как болельщики “Спартака” скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
|31.07.2017 19:30
|Зрители 34208
|основной раунд: 3-й тур
|Открытие Арена
Главные тренеры
|Массимо Каррера
|Игорь Шалимов
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|13
|9
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|6
|7
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter