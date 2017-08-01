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1 августа 2017, 11:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

КДК рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» во время матча 3-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:0).

КДК рассмотрит поведение болельщиков Спартака в матче с Краснодаром - Фото 1 Увеличить
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Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

«По матчу “Спартак” — “Краснодар”, мы рассмотрим, как болельщики “Спартака” скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

31.07.2017 19:30 Зрители 34208 основной раунд: 3-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:0 Краснодар
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Игорь Шалимов
Голы
38′ Квинси Промес 10
45+1′ Лукас Мартинс Фернанду 11
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Денис Глушаков (к) 8
Лукас Мартинс Фернанду 11
76′ Александр Самедов 19
Артем Тимофеев 40
90′ де Соуза Луиз Адриану 12
Лоренсо Мельгарехо 25
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
6 Андреас Гранквист (к)
26 Алексей Грицаенко 36′
7 Вандерсон Масиэл
8 Юрий Газинский
77 Шарль Каборе
16 Виктор Классон
4 Александр Мартынович 58′
12 Кристиан Рамирес
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 58′
17 Павел Мамаев
33 Маурисио Перейра 76′
27 Михайло Ристич
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 13
9 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 6
7 Фолы 12
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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