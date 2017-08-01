Болельщики: Промес больше Мбаппе нравится
Победа «Спартака» над «Краснодаром» — главная тема минувшего понедельника.
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«СПАРТАК» ПОБЕДИЛ «КРАСНОДАР», ФЕРНАНДУ ЗАБИЛ СУПЕРГОЛ.
В матче 3-го тура
На 45+1-й минуте Фернанду удвоил преимущество
trv71. Мне Промес больше Мбаппе нравится. Надеюсь, что Квинси себя и в ЛЧ отлично проявит.
lehanz. И восстал Спартак из пепла и ядерного огня, и пошла игра на уничтожение конкурентов, но последнее сражение состоится не здесь, оно состоится в будущем… :).
Фрэнки четыре пальца. Что сегодня съел Синицын?))).
Slim Taller. Фернандо вдвойне хорош! И гол красиво забил, и Серхио Рамоса красиво изобразил.
TRISP. Полет нормальный.
ЭМАНУЭЛЬ МАММАНА СТАЛ ИГРОКОМ «ЗЕНИТА».
Защитник Эмануэль Маммана перешел в «Зенит», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 21-летним игроком рассчитан на пять лет.
фан. Где ударение ставить?
sarkis1957. Пока для нас «кот в мешке». Но хотелось бы верить…
punch_s. Если заиграет хотя бы на 50% от того как играл Гарай — можно считать покупку успешной.
КВИНСИ ПРОМЕС: «ПРИ ВЕЗЕНИИ “СПАРТАК” МОЖЕТ И ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ ВЫИГРАТЬ».
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в интервью «Российской газете» отметил, что при удачном раскладе
Andrey_Veselov. При везении я и Томь на приставке в финал ЛЧ заведу!
Платошкин Андрей. Тем более Квинси вроде неплохо в ФИФУ играет))).
баламошка. Не «может», а выиграет.
АНДРЕЙ БУДОГОССКИЙ:
«ПЕНАЛЬТИ НА ДЗАГОЕВЕ РАССМОТРИТ
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что
kaduly. Дзагоев мог бы еще пару шагов для приличия сделать, потом падать, но подумал, если вдруг задену за ногу соперника, то опять травма до конца сезона и рухнул.
Спринт. Я когда увидел судью с желтой карточкой, думал, он ее Дзагоеву покажет. А оно вон оно как, михалыч.
echo2011. А что тут рассматривать? Опять нам скажут, что у судьи «были основания назначить пенальти».
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