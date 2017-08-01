Болельщики: Промес больше Мбаппе нравится

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«СПАРТАК» ПОБЕДИЛ «КРАСНОДАР», ФЕРНАНДУ ЗАБИЛ СУПЕРГОЛ.

В матче 3-го тура премьер-лиги «Спартак» победил «Краснодар» в Москве — 2:0. Счет на 38-й минуте ударом с пенальти открыл Квинси Промес. 11-метровый арбитр Сергей Лапочкин назначил после фола Андреаса Гранквиста на Зе Луише.

На 45+1-й минуте Фернанду удвоил преимущество красно-белых эффектным ударом со штрафного. При этом по ходу первого тайма бразильский хавбек стал участником конфликта с полузащитником «быков» Юрием Газинским, который остался без каких-либо санкций со стороны Лапочкина.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Спартак" вернулся! Первая победа чемпиона. Репортаж о матче <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80?src=hash">#СпартакКраснодар</a><a href="https://t.co/OozvixKgFX">https://t.co/OozvixKgFX</a> <a href="https://t.co/cgQlOzr6cs">pic.twitter.com/cgQlOzr6cs</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/892112632693616641">31 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Интервью тура. Андрей Пятницкий: "Теперь в "Спартаке" золотые медали сняли все"<a href="https://t.co/3b00hS84pM">https://t.co/3b00hS84pM</a> <a href="https://t.co/ETCKWa9oBQ">pic.twitter.com/ETCKWa9oBQ</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/892142891958771712">31 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

trv71. Мне Промес больше Мбаппе нравится. Надеюсь, что Квинси себя и в ЛЧ отлично проявит.

lehanz. И восстал Спартак из пепла и ядерного огня, и пошла игра на уничтожение конкурентов, но последнее сражение состоится не здесь, оно состоится в будущем… :).

Фрэнки четыре пальца. Что сегодня съел Синицын?))).

Slim Taller. Фернандо вдвойне хорош! И гол красиво забил, и Серхио Рамоса красиво изобразил.

TRISP. Полет нормальный.

ЭМАНУЭЛЬ МАММАНА СТАЛ ИГРОКОМ «ЗЕНИТА».

Защитник Эмануэль Маммана перешел в «Зенит», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 21-летним игроком рассчитан на пять лет.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Десятка самых дорогих приобретений "Зенита". Маммана попал в этот список<a href="https://t.co/NP83obq9Qz">https://t.co/NP83obq9Qz</a> <a href="https://t.co/46IXqHG8jG">pic.twitter.com/46IXqHG8jG</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/892091584623374338">31 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

фан. Где ударение ставить?

sarkis1957. Пока для нас «кот в мешке». Но хотелось бы верить…

punch_s. Если заиграет хотя бы на 50% от того как играл Гарай — можно считать покупку успешной.

КВИНСИ ПРОМЕС: «ПРИ ВЕЗЕНИИ “СПАРТАК” МОЖЕТ И ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ ВЫИГРАТЬ».

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в интервью «Российской газете» отметил, что при удачном раскладе красно-белые могут не только выйти из группы в Лиге чемпионов, но и выиграть турнир. Напомним, что в прошлом сезоне московский клуб выиграл чемпионат впервые с 2001 года и сыграет в групповом этапе еврокубка.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Мотивационное обращение Промеса накануне матча с "Краснодаром" ?<a href="https://t.co/6mRdlzBgEn">https://t.co/6mRdlzBgEn</a> <a href="https://t.co/Q3UjvpNJ6p">pic.twitter.com/Q3UjvpNJ6p</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/891944104027979776">31 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Andrey_Veselov. При везении я и Томь на приставке в финал ЛЧ заведу!

Платошкин Андрей. Тем более Квинси вроде неплохо в ФИФУ играет))).

баламошка. Не «может», а выиграет.

АНДРЕЙ БУДОГОССКИЙ:

«ПЕНАЛЬТИ НА ДЗАГОЕВЕ РАССМОТРИТ КОНТРОЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ».

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что контрольно-квалификационная комиссия рассмотрит пенальти, назначенный в матче 3-го тура чемпионата России ЦСКА — «СКА-Хабаровск» (2:0) в ворота гостей. 11-метровый был назначен после того, как защитник Исмаил Эдиев попытался в подкате выбить мяч у полузащитника Алана Дзагоева. Хавбек оказался на газоне, арбитр матча Кирилл Левников указал на «точку» и показал желтую карточку Эдиеву.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Под колпаком у КДК и матч "Тосно" - "Зенит" ?<a href="https://t.co/uWK7bpPXjr">https://t.co/uWK7bpPXjr</a> <a href="https://t.co/LGvSpuUjnT">pic.twitter.com/LGvSpuUjnT</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/891951724180762624">31 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

kaduly. Дзагоев мог бы еще пару шагов для приличия сделать, потом падать, но подумал, если вдруг задену за ногу соперника, то опять травма до конца сезона и рухнул.

Спринт. Я когда увидел судью с желтой карточкой, думал, он ее Дзагоеву покажет. А оно вон оно как, михалыч.

echo2011. А что тут рассматривать? Опять нам скажут, что у судьи «были основания назначить пенальти».