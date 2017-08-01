Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30548582/
1 августа 2017, 8:44 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Болельщики: Промес больше Мбаппе нравится

Победа «Спартака» над «Краснодаром» — главная тема минувшего понедельника.

Победа Спартака над Краснодаром' — главная тема минувшего понедельника. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«СПАРТАК» ПОБЕДИЛ «КРАСНОДАР», ФЕРНАНДУ ЗАБИЛ СУПЕРГОЛ.

В матче 3-го тура премьер-лиги «Спартак» победил «Краснодар» в Москве — 2:0. Счет на 38-й минуте ударом с пенальти открыл Квинси Промес. 11-метровый арбитр Сергей Лапочкин назначил после фола Андреаса Гранквиста на Зе Луише.

На 45+1-й минуте Фернанду удвоил преимущество красно-белых эффектным ударом со штрафного. При этом по ходу первого тайма бразильский хавбек стал участником конфликта с полузащитником «быков» Юрием Газинским, который остался без каких-либо санкций со стороны Лапочкина.

trv71. Мне Промес больше Мбаппе нравится. Надеюсь, что Квинси себя и в ЛЧ отлично проявит.

lehanz. И восстал Спартак из пепла и ядерного огня, и пошла игра на уничтожение конкурентов, но последнее сражение состоится не здесь, оно состоится в будущем… :).

Фрэнки четыре пальца. Что сегодня съел Синицын?))).

Slim Taller. Фернандо вдвойне хорош! И гол красиво забил, и Серхио Рамоса красиво изобразил.

TRISP. Полет нормальный.

ЭМАНУЭЛЬ МАММАНА СТАЛ ИГРОКОМ «ЗЕНИТА».

Защитник Эмануэль Маммана перешел в «Зенит», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 21-летним игроком рассчитан на пять лет.

фан. Где ударение ставить?

sarkis1957. Пока для нас «кот в мешке». Но хотелось бы верить…

punch_s. Если заиграет хотя бы на 50% от того как играл Гарай — можно считать покупку успешной.

КВИНСИ ПРОМЕС: «ПРИ ВЕЗЕНИИ “СПАРТАК” МОЖЕТ И ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ ВЫИГРАТЬ».

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в интервью «Российской газете» отметил, что при удачном раскладе красно-белые могут не только выйти из группы в Лиге чемпионов, но и выиграть турнир. Напомним, что в прошлом сезоне московский клуб выиграл чемпионат впервые с 2001 года и сыграет в групповом этапе еврокубка.

Andrey_Veselov. При везении я и Томь на приставке в финал ЛЧ заведу!

Платошкин Андрей. Тем более Квинси вроде неплохо в ФИФУ играет))).

баламошка. Не «может», а выиграет.

АНДРЕЙ БУДОГОССКИЙ:
«ПЕНАЛЬТИ НА ДЗАГОЕВЕ РАССМОТРИТ КОНТРОЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ».

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что контрольно-квалификационная комиссия рассмотрит пенальти, назначенный в матче 3-го тура чемпионата России ЦСКА — «СКА-Хабаровск» (2:0) в ворота гостей. 11-метровый был назначен после того, как защитник Исмаил Эдиев попытался в подкате выбить мяч у полузащитника Алана Дзагоева. Хавбек оказался на газоне, арбитр матча Кирилл Левников указал на «точку» и показал желтую карточку Эдиеву.

kaduly. Дзагоев мог бы еще пару шагов для приличия сделать, потом падать, но подумал, если вдруг задену за ногу соперника, то опять травма до конца сезона и рухнул.

Спринт. Я когда увидел судью с желтой карточкой, думал, он ее Дзагоеву покажет. А оно вон оно как, михалыч.

echo2011. А что тут рассматривать? Опять нам скажут, что у судьи «были основания назначить пенальти».

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
31 июля

"Ушел из "Спартака", когда стало страшно за жизнь". Откровенное интервью

Главный трансферный инсайд недели

"Кайрат" Аршавина "устал вкладывать в псевдо-футболистов"