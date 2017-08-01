Григорян: Мои интервью — это эмоциональный порыв, как у ребёнка
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал о своей манере давать яркие интервью.
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«Мне не нравится рассуждать о футболе, но иногда заставляю себя волевым усилием отвечать на вопрос. Это как
Я потом понял, что мои интервью могут затмить мои достижения. Даже сейчас просматриваю разные передачи, и в шоу “8−16” сидит бригада, говорят: “А вам не кажется, что Григорян перестал жечь?” Ведущий Шмурнов говорит: “Наверное, подсказали, что нужно команду тренировать, а не балабольством заниматься”. Как будто я не команду тренировал. Не хочу их разочаровывать, но и не хочу очаровывать тем, что им нравится. Сейчас очень серьёзно стоит вопрос результата, и никогда у меня не было цели удивить в интервью. Это эмоциональный порыв, как у ребёнка. Если спустя несколько минут задать мне тот же вопрос, то я, возможно, отвечу на него
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