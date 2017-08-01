Воспитанник приморского футбола Алексей Грицаенко впервые сыграл в РФПЛ за «Краснодар»

Оппонентом приморца стал лучший игрок чемпионата России Квинси Промес. Алексею пришлось тяжело в противостоянии с голландцем. Однако, непосредственной вины Грицаенко в пропущенных «Краснодаром» голах нет.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу московского «Спартака». В первом матче за основной состав «Быков» Алексей Грицаенко отметился в протоколе желтой карточкой.

Василий Кучин.