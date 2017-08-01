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1 августа 2017, 3:26 | Футбол: Премьер-лига | ДЕЙТА

Воспитанник приморского футбола Алексей Грицаенко впервые сыграл в РФПЛ за «Краснодар»

Экс-защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко провел 90 минут за «Краснодар» в матче со «Спартаком», сообщает ИА «Deita.ru».

Оппонентом приморца стал лучший игрок чемпионата России Квинси Промес. Алексею пришлось тяжело в противостоянии с голландцем. Однако, непосредственной вины Грицаенко в пропущенных «Краснодаром» голах нет.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу московского «Спартака». В первом матче за основной состав «Быков» Алексей Грицаенко отметился в протоколе желтой карточкой.

Василий Кучин.
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