Григорян: Не думал, что Базелюк проявит свои слабые стороны при мне

«Не могу не признать, что в прошлом году очень часто ошибался с заменами. Думаю, прежде всего здесь важно знание своих игроков, их возможностей. Наверное, в том дефиците времени, в котором я находился, трудно было хорошо знать возможности игроков. Из эффективных замен половина — планируемые, а другая половина — те, которые диктует ситуация. Футбол тем и уникален, что логика и интуиция идут постоянно вместе. Интуиция — это не то, что идёт из космоса потоком для особо избранных, она опирается на твои знания, опыт.



Базелюк? В Хабаровске всё легло достаточно быстро. Я его предупредил, что если он так будет вести единоборства, как на тренировках, заменю на 24-й минуте. Наверное, для него было шоком, что в первом же матче я его заменил именно на 24-й минуте. Когда он уходил, я сказал ему: “Посмотри, какая идёт минута”. Массажист потом рассказывал, что Константин минут 15 сидел и смотрел в пол. Все остальные матчи он провёл безупречно.



Мы не виделись с ним больше года, Базелюк приехал из Португалии, и я не думал, что он при мне будет в состоянии проявить свои слабые стороны. Например, нежелание вести борьбу до конца. Я этого вообще не приемлю. Для меня неприемлемо, что футболист уклоняется от борьбы и проявляет слабость в этом компоненте. Мужчина не должен уклоняться от борьбы. Поэтому Базелюк с этой точки зрения меня сильно разочаровал. Я даже не делаю ему никаких замечаний. Может быть, он услышит эти слова, я ему косвенно этот месседж передам», — сказал Григорян в эфире программы «Футбол России».