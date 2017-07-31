Федор Смолов: Усы отрастил на фарт

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В интернете стало популярным фото футболиста с непривычным имиджем. Усатый Смолов посетил «Открытие Арену», где «Спартак» принимал кубанцев в рамках 3-го тура чемпионата России (2:0). Сам Смолов по причине травмы игру пропустил.

— Зачем отпустили усы? — спросили Смолова болельщики, фотографировавшиеся с ним возле автобуса.

— Просто. На фарт. «Спартак» же не обыгрывали в Москве. Попробовал, — ответил игрок.

— Лучше переходи в него, братан, — попросил один из болельщиков.

Напомним, что Смолов этим летом может перейти к действующим чемпионам России. (Филипп ПАПЕНКОВ).