Манчини увидел настоящий «Спартак»
В понедельник
красно-белые одержали уверенную победу над «Краснодаром», впервые в этом чемпионате напомнив самих себя образца прошлого сезона.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Москвичи не позволили оторваться еще больше «Зениту» перед важнейшим матчем с ним в следующем туре, который состоится в
Когда Вандерсон Масиэл при счете 0:0 метров с двадцати пробил в перекладину, стало страшно не за «Спартак», а за питерского судью Лапочкина. Второй раз «Краснодар» убежал в опасную атаку, хотя чуть ранее стадион ждал от арбитра свистка — возле чужой штрафной падали Луиз Адриану и Фернанду.
Эксперты скажут в перерыве, что судья был прав, но болельщики, конечно, повторов не смотрели — это были очень важные минуты, прошло
Тут же получил желтую карточку 22-летний дебютант Грицаенко. Еще через минуту Зе Луиш раскачал Гранквиста и заработал пенальти, а перед самым перерывом фантастический гол со штрафного забил Фернанду.
Конечно, все решения Лапочкина — по делу, но кто знает, как бы он трактовал эпизод с Зе Луишем, если бы находился в зоне комфорта? Мелочей тут не бывает — я уверен в этом.
Кажется, именно энергии болельщиков, которые в чемпионский сезон стали для «Спартака» реальным 12-м игроком, не хватало команде в первых играх чемпионата. Ведь удача и то, что называют родными стенами, идут очень близко. Трудно представить, чтобы на «Открытии»
Взял свое и сейчас. Выдержал стартовую борьбу, затем дважды ударил, а во втором тайме спокойно перестроился и удержал победу. «Краснодару» после перерыва было еще сложнее — об этом скажет и Шалимов. А «Спартака» — никакой паники, как с «Динамо», все грамотно и четко. В сложный момент, когда «Краснодар» вроде бы понял, куда нужно давить, Каррера выпустил на поле Тимофеева, и тот свою работу выполнил.
А «Спартак» мог забить и третий. Должен был забивать, но классно играл Синицын — тащил один за другим. Конечно, разгрома «быки» не заслуживали. Каррера, например, после матча назвал «Краснодар» одним из претендентов на титул, и со стороны итальянца это не пустой комплимент. Он редко говорит конкретные вещи, а если говорит — значит, уверен в сказанном.
Убежден Каррера и в том, что «Спартак», наконец, избавился от той самой ментальной усталости, что накрыла команду после Суперкубка и заставила говорить о кризисе чемпиона. «Мы снова стали бойцами», — это утверждение итальянца отражает происходившее на поле, но оно должно иметь цену и через неделю.
То, что «Спартак» победил — хорошо не только для него, это полезно и для суперматча с «Зенитом». Кстати, главный тренер
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