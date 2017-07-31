Манчини увидел настоящий «Спартак»

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Москвичи не позволили оторваться еще больше «Зениту» перед важнейшим матчем с ним в следующем туре, который состоится в Санкт-Петербурге 6 августа.

Когда Вандерсон Масиэл при счете 0:0 метров с двадцати пробил в перекладину, стало страшно не за «Спартак», а за питерского судью Лапочкина. Второй раз «Краснодар» убежал в опасную атаку, хотя чуть ранее стадион ждал от арбитра свистка — возле чужой штрафной падали Луиз Адриану и Фернанду.

Эксперты скажут в перерыве, что судья был прав, но болельщики, конечно, повторов не смотрели — это были очень важные минуты, прошло где-то полчаса, игра достигла высочайшего напряжения. Именно в такие моменты должны включаться трибуны. Они и включились, Лапочкина уничтожили — свистом, словами и проклятьями.

Тут же получил желтую карточку 22-летний дебютант Грицаенко. Еще через минуту Зе Луиш раскачал Гранквиста и заработал пенальти, а перед самым перерывом фантастический гол со штрафного забил Фернанду.

Конечно, все решения Лапочкина — по делу, но кто знает, как бы он трактовал эпизод с Зе Луишем, если бы находился в зоне комфорта? Мелочей тут не бывает — я уверен в этом.

Кажется, именно энергии болельщиков, которые в чемпионский сезон стали для «Спартака» реальным 12-м игроком, не хватало команде в первых играх чемпионата. Ведь удача и то, что называют родными стенами, идут очень близко. Трудно представить, чтобы на «Открытии» красно-белые упустили победу над «Динамо». Наверняка помогли бы занести мяч в ворота Зе Луишу, если бы принимали у себя «Уфу». Кстати, победа в Суперкубке России над «Локо» — тоже из этой серии. В Черкизове трибуны были на три четверти красно-белыми. И «Спартак» в дополнительное время дожал железнодорожников.

Взял свое и сейчас. Выдержал стартовую борьбу, затем дважды ударил, а во втором тайме спокойно перестроился и удержал победу. «Краснодару» после перерыва было еще сложнее — об этом скажет и Шалимов. А «Спартака» — никакой паники, как с «Динамо», все грамотно и четко. В сложный момент, когда «Краснодар» вроде бы понял, куда нужно давить, Каррера выпустил на поле Тимофеева, и тот свою работу выполнил.

А «Спартак» мог забить и третий. Должен был забивать, но классно играл Синицын — тащил один за другим. Конечно, разгрома «быки» не заслуживали. Каррера, например, после матча назвал «Краснодар» одним из претендентов на титул, и со стороны итальянца это не пустой комплимент. Он редко говорит конкретные вещи, а если говорит — значит, уверен в сказанном.

Убежден Каррера и в том, что «Спартак», наконец, избавился от той самой ментальной усталости, что накрыла команду после Суперкубка и заставила говорить о кризисе чемпиона. «Мы снова стали бойцами», — это утверждение итальянца отражает происходившее на поле, но оно должно иметь цену и через неделю.