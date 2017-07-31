Геннадий Орлов: Пока «Спартак» показал лучшую атаку в чемпионате

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— Главный вывод по игре: мощный «Спартак» или разобранный «Краснодар»?

— Конечно, «Спартак» превзошел «Краснодар» в атаке. Здорово смотрелся Промес. Своим финтом на замахе ловит всех защитников. А вот оборона обеих команд действовала с ошибками, — считает Орлов.

— Был ли пенальти на Зе Луише?

— Да, было касание. Мне, правда, не понятно, почему не показали карточку Промесу.

— За что?

— А он ведь откровенно ударил в спину соперника, который убежал вперед.

— Гол Фернанду со штрафного — шедевр?

— Исполнил все великолепно. Видите, что такое поставленный удар. Но в эпизоде с Газинским бразилец симулировал. Впереди «Спартак» смотрелся прилично, а вот защиту надо укреплять.

— Как вам сегодня Глушаков?

— Сработал на среднюю оценку. На удовлетворительно. Он еще обретает себя.

— Геннадий Костылев в недавнем интервью «СЭ» назвал его недоучкой. Не слишком ли резкая оценка одного из лидеров красно-белых?

— Я читал. У Дениса действительно нет школы, не хватает мастерства. Невероятные его голы в прошлом сезоне — во многом стечение обстоятельств. Такое бывает… Но везение не всегда сопутствует «Спартаку». Об этом говорят первые два тура. Сегодня подопечные красно-белых уже играли лучше. Свои трибуны, свой стадион. Красно-белые показали мастерство. Но все же видны проблемы при переходе из обороны в атаку.

— Разве?

— Да. Все складывается пока из индивидуального мастерства отдельных игроков. Нет такого, что одна атака ритмично накатывает за другой. После двух мячей стало попроще. «Краснодар» оказался не готов к такому развитию событий.

Но мне понравилась у «быков» поставленная игра в центре поля. На подопечных Шалимова интересно смотреть. Однако нет Феди Смолова. Вот в чем вся штука… Перейра и Жоаузинью — скорее мастера голевых передач… И, тем не менее, «Краснодар» смотрится добротно. Шалимов — молодец.

— «Зенит» в первых турах смотрится содержательнее «Спартака»?

— Нет. Вот такой атаки, как «Спартак», пока никто не показывал в этом сезоне. Дриусси в последнем туре себя как-то не проявил.

— Зато вновь забил Кокорин.

— Да, Он молодец.

— Ему по силам вместе с Дзюбой забить на пару 35 голов?

— Свою половину голов Кокорин может забить. А вот вторую? Почему нет? Дзюба же пошутил, что пока дает фору Александру. Но, конечно, Кокорин сейчас хорош. И впереди, и сзади отрабатывает.

— Дзюбу сватают в «Локомотив»…

— Эта работа журналистов. Человека один раз не поставят в состав, и его сразу отправляют в другую команду. Но почему? У него же контракт! А в «Локомотиве» говорят, что готовы взять его на пониженную зарплату. Зачем идти на такое истязание?! Он лучший бомбардир «Зенита» прошлого сезона. Просто нужно немного добавить. Видели, Зачем идти на такое истязание?! Они все вольются в игру Манчини.

— Зато Шатова итальянец заменил, так как тот не выполнял его установку…

— Олег выполнил голевой пас, а затем играл не так, как хотел Манчини. Не двигался по всему полю, как это делал Кокорин. Замена вполне логична.

— Будете ли вы комментировать матч «Зенит» — «Спартак»?

— Я знаю, кто будет комментировать игру. Я не работаю на этом матче.