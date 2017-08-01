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1 августа 2017, 9:17 | Футбол: Премьер-лига | Югополис

«Краснодар» проиграл «Спартаку» в матче ЧР по футболу

Встреча закончилась со счетом 2:0.

Встреча закончилась со счетом 2:0. Увеличить
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Московский «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

В первом тайме с пенальти отличился голландец Квинси Промес, а в дополнительное к первому тайму время — бразилец Фернандо, который точно пробил со штрафного.

На трибунах стадиона «Открытие Арена» присутствовало 34 208 зрителей.

Победа над «Краснодаром» стала первой у «Спартака» (действующего чемпиона России) в нынешнем сезоне. Теперь у «Спартака» 5 очков, и он поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Краснодар» располагается на пятом месте (6 очков), сообщает «Интерфакс».
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