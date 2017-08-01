Валерий Рейнгольд: С такой игрой «Спартак» разорвет «Зенит»

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— Я был прав или нет? — начинает Валерий Леонидович. — Я все просчитал. Команда сегодня забегала и «Краснодару» нечего было делать. Им еще стоит сказать спасибо за то, что пропустили только два мяча. По игре «Спартак» мог забить еще мяча три.

Команда забегала и ноги стали легче, а мастерства хватает. Поэтому я и говорил, что «Спартак» разорвет «Краснодар». Каждый футболист почувствовал, что нужно выходить из этого положения хорошей игрой. Только такая игра закроет критикам рот.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 3, 31.07.2017, 19:30 2:0 Спартак М Краснодар

Теперь ребята отдохнут. Я жду от них хорошей игры с «Зенитом», а этот матч доставил удовольствие всем болельщикам.

— Меня просто поразило то, как двигался Промес на последних минутах. Казалось, он может пробегать еще целый тайм.

— Если бы Промес двигался один, а остальные таскали телегу — ничего бы не было. Вот в чем дело. Свинцовые нагрузки спали и побежала вся команда. Зе Луиш в большом порядке. Он затерзал оборону «Краснодара». И Глушаков и Луис Адриано были в порядке. Команда выполнила сверхзадачу и сыграла в очень симпатичный футбол.

Беда случилась только в матче с «Динамо». Тот результат лег на плечи спартаковцев тяжелым грузом. Поэтому я переживал и за матч в Уфе. Но теперь все пошло по плану и никаких отрывов у нынешних лидеров не будет. Если «Спартак» продолжит так играть, этого будет достаточно чтобы быть в лидирующей группе.

— Глушаков уже похож на себя образца прошлого сезона?

— Он выглядит похуже. Ему нужно немного свежести. Но выглядел он прилично. Опорному хаву нужно пахать от штрафной до штрафной. Поэтому нагрузка на него, Фернандо и Зобнина всегда была сумасшедшей. Это связующие звенья. Глушаков втягивается и показывает приличную игру. Сегодня он даже мог забить, но обратите внимание, что для удара он пробежал 30 метров. Значит, ноги бегут.

Цитата «Краснодар» сегодня ничего не показал. Все красиво, но все в середине поля. Я посмотрел на лицо Шалимова. Человек понимает, что сегодня с сегодняшним «Спартаком» бороться тяжело. «Спартак» сильнее.

— Вас не смутило то, что «Спартак» не забил с игры?

— Это беда. Четыре выхода один на один не реализовали. Зато забили сумасшедший гол со штрафного.

— Какого результата вы ожидаете от «Спартака» в матче с «Зенитом»?

— «Спартак» сильнее за счет исполнителей. Он выше классом. У москвичей большей мастеров. По каждой позиции «Спартак» сильнее, а если команда еще и бежит, у нас в России никто не сможет его остановить. И «Краснодар» хотел победить, но как справиться с такой троицей как Адриано, Промес и Зе Луиш?

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 6.08.2017, 20:00 -:- Зенит Спартак М

— В победе «Спартака» над «Зенитом» вы уверены?

— Я видел, как «Зенит» играл с «Тосно». Это подобие футбола. Идет это от селекции. Таких игроков взяли. Красивого и симпатичного футбола в «Зените» нет. Сравните матчи «Тосно» — «Зенит» и «Спартак» — «Краснодар» — небо и земля по игре, красоте и моментам. «Зенит» выиграл на классе у очень слабой команды. Она должна играть во втором дивизионе, а не в премьер-лиге. Я не могу сравнить нынешних футболистов «Зенита» с теми, кто ушел: Халк, Витсель, Данни. Вы хотите, чтобы «Зенит» всех глушил? Этого не будет.

«Зенит» может выиграть у «Спартака». Играет дома. Но я сомневаюсь, что это произойдет, если «Спартак» продолжит показывать такой футбол, как с «Краснодаром». Тут «Зениту» ловить нечего. «Спартак» его разорвет. Если только судья хозяевам не поможет.