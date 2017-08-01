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1 августа 2017, 11:48 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Валерий Рейнгольд: С такой игрой «Спартак» разорвет «Зенит»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча красно-белых в 3-м туре РФПЛ с «Краснодаром» (2:0).

Бывший нападающий Спартака Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча <nobr>красно-белых</nobr> в 3-м туре <span class=error>РФПЛ</span> с Краснодаром (2:0). Увеличить
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— Я был прав или нет? — начинает Валерий Леонидович. — Я все просчитал. Команда сегодня забегала и «Краснодару» нечего было делать. Им еще стоит сказать спасибо за то, что пропустили только два мяча. По игре «Спартак» мог забить еще мяча три.

Команда забегала и ноги стали легче, а мастерства хватает. Поэтому я и говорил, что «Спартак» разорвет «Краснодар». Каждый футболист почувствовал, что нужно выходить из этого положения хорошей игрой. Только такая игра закроет критикам рот.

Теперь ребята отдохнут. Я жду от них хорошей игры с «Зенитом», а этот матч доставил удовольствие всем болельщикам.

— Меня просто поразило то, как двигался Промес на последних минутах. Казалось, он может пробегать еще целый тайм.
— Если бы Промес двигался один, а остальные таскали телегу — ничего бы не было. Вот в чем дело. Свинцовые нагрузки спали и побежала вся команда. Зе Луиш в большом порядке. Он затерзал оборону «Краснодара». И Глушаков и Луис Адриано были в порядке. Команда выполнила сверхзадачу и сыграла в очень симпатичный футбол.

Беда случилась только в матче с «Динамо». Тот результат лег на плечи спартаковцев тяжелым грузом. Поэтому я переживал и за матч в Уфе. Но теперь все пошло по плану и никаких отрывов у нынешних лидеров не будет. Если «Спартак» продолжит так играть, этого будет достаточно чтобы быть в лидирующей группе.

— Глушаков уже похож на себя образца прошлого сезона?
— Он выглядит похуже. Ему нужно немного свежести. Но выглядел он прилично. Опорному хаву нужно пахать от штрафной до штрафной. Поэтому нагрузка на него, Фернандо и Зобнина всегда была сумасшедшей. Это связующие звенья. Глушаков втягивается и показывает приличную игру. Сегодня он даже мог забить, но обратите внимание, что для удара он пробежал 30 метров. Значит, ноги бегут.

— Вас не смутило то, что «Спартак» не забил с игры?
— Это беда. Четыре выхода один на один не реализовали. Зато забили сумасшедший гол со штрафного.

— Какого результата вы ожидаете от «Спартака» в матче с «Зенитом»?
— «Спартак» сильнее за счет исполнителей. Он выше классом. У москвичей большей мастеров. По каждой позиции «Спартак» сильнее, а если команда еще и бежит, у нас в России никто не сможет его остановить. И «Краснодар» хотел победить, но как справиться с такой троицей как Адриано, Промес и Зе Луиш?

— В победе «Спартака» над «Зенитом» вы уверены?
— Я видел, как «Зенит» играл с «Тосно». Это подобие футбола. Идет это от селекции. Таких игроков взяли. Красивого и симпатичного футбола в «Зените» нет. Сравните матчи «Тосно» — «Зенит» и «Спартак» — «Краснодар» — небо и земля по игре, красоте и моментам. «Зенит» выиграл на классе у очень слабой команды. Она должна играть во втором дивизионе, а не в премьер-лиге. Я не могу сравнить нынешних футболистов «Зенита» с теми, кто ушел: Халк, Витсель, Данни. Вы хотите, чтобы «Зенит» всех глушил? Этого не будет.

«Зенит» может выиграть у «Спартака». Играет дома. Но я сомневаюсь, что это произойдет, если «Спартак» продолжит показывать такой футбол, как с «Краснодаром». Тут «Зениту» ловить нечего. «Спартак» его разорвет. Если только судья хозяевам не поможет.

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