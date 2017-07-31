Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30546551/
31 июля 2017, 23:27 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Травмированный Смолов скоро начнет бегать, но в следующем матче «Краснодара» не сыграет

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Федор Смолов в ближайшее время начнет выполнять беговые упражнения, но не сыграет в следующем матче. Об этом на пресс-конференции после матча со «Спартаком» сообщил главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов.

Смолов <nobr>из-за </nobr>травмы не провел ни одной встречи в этом сезоне. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Краснодар» проиграл «Спартаку» со счетом 0:2 в домашнем матче третьего тура чемпионата России. Смолов из-за травмы не провел ни одной встречи в этом сезоне.

«Через несколько дней он будет бегать. В следующем матче он не сыграет», — сообщил Шалимов.

В матче со «Спартаком» в нападении «Краснодара» вышел Виктор Классон, обычно выступающий на позиции полузащитника. «Мы поставили в нападение Классена и по ходу матча вносили изменения. Смолов и Рикардо Лаборде травмированы, а Иван Игнатьев вчера играл за дубль», — отметил Шалимов.

В четверг «Краснодар» на выезде проведет ответный выездной матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против датского «Люнгбю» (дома краснодарцы выиграли 2:1). В следующем матче чемпионата России «Краснодар» 6 августа на своем поле примет екатеринбургский «Урал».

Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

Лос-Анджелес подал официальную заявку на проведение Олимпиады 2028 года

Сборную России торжественно встретили в аэропорту Внуково по прилете с летней Сурдлимпиады

IAAF считает, что российская легкая атлетика еще не выполнила все условия восстановления

Лос-Анджелес подал официальную заявку на проведение Олимпиады 2028 года

Сборную России торжественно встретили в аэропорту Внуково по прилете с летней Сурдлимпиады