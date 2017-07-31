Травмированный Смолов скоро начнет бегать, но в следующем матче «Краснодара» не сыграет

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«Краснодар» проиграл «Спартаку» со счетом 0:2 в домашнем матче третьего тура чемпионата России. Смолов из-за травмы не провел ни одной встречи в этом сезоне.

«Через несколько дней он будет бегать. В следующем матче он не сыграет», — сообщил Шалимов.

В матче со «Спартаком» в нападении «Краснодара» вышел Виктор Классон, обычно выступающий на позиции полузащитника. «Мы поставили в нападение Классена и по ходу матча вносили изменения. Смолов и Рикардо Лаборде травмированы, а Иван Игнатьев вчера играл за дубль», — отметил Шалимов.

В четверг «Краснодар» на выезде проведет ответный выездной матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против датского «Люнгбю» (дома краснодарцы выиграли 2:1). В следующем матче чемпионата России «Краснодар» 6 августа на своем поле примет екатеринбургский «Урал».