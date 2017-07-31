«Спартак» вернулся. Первая победа чемпиона

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Последние неудачи «Спартака» часто оправдывали отсутствием фарта, и доля истины в таких рассуждениях действительно была. Выглядел в стартовых двух турах чемпион страны, если говорить откровенно, не хуже, чем многие команды, расположившиеся сейчас в таблице на самом верху, и чуть-чуть удачи, оказался бы с ними по соседству.

Однако красно-белые обязаны помнить: от простого невезения до затянувшегося кризиса расстояние иногда может оказаться минимальным. Из-за отсутствия голов и побед иногда пропадает и игра, теряется уверенность, а на выходе следуют одна неудача за другой и падение на дно. И попробуй потом выплыви, когда конкуренты уже забрались высоко.

Поэтому задача «Спартака» на матч с «быками» формулировалась четко: победа любой ценой. Возможно, это была вообще самая важная встреча для красно-белых за лето. Сыграть требовалось так, чтобы не помешало никакое отсутствие фарта, создавать моментов нужно было столько, чтобы хотя бы один из них реализовать и не искать потом отговорки.

КАРРЕРА СНОВА РИСКОВАЛ

«Краснодар» едва ли ощущал на себе хотя бы сопоставимое внешнее и турнирное давление, поскольку после двух побед на старте чувствовал себя относительно спокойно. Понятно, что молодой клуб Сергей Галицкого тоже амбициозен и уже дорос до высот, когда замахивается на три очка в каждой встрече, невзирая на статус соперника. Однако и поражение не могло стать для него трагедией.

Хотя бы потому, что по-прежнему приходится выходить на поле без главной ударной силы — Федора Смолова, который снова не попал в заявку. Правда, ситуация с травмированными оказалась не столь печальной, какой могла быть: изначально возникали опасения по поводу участия Газинского и Каборе, пропускавших игру с «Люнгбю» в Лиге Европы, но сейчас оба оказались в строю.

Событие для «быков» казалось важным, поскольку наличие таких жестких и мобильных футболистов могло помочь гостям завладеть преимуществом в центре поля — зоне, которая у «Спартака» выглядит пока наименее убедительно. Плюс еще и Каррера вновь, как и в дерби с «Динамо», избрал тактику 4−4−2 (в атакующей фазе — 4−2−4), где Глушаков и Фернанду вдвоем должны разрываться между обороной и атакой, что чревато провалами. Первый тайм подтвердил наличие проблемы: успевали за событиями два полузащитника красно-белых не всегда, позволив сопернику провести через опорную зону много опасных атак. До перерыва Классон после проникающих передач дважды вырывался почти на один и бил пусть и с сопротивлением, но с близкого расстояния. На счастье «Спартака», в углы шведский хавбек не попадал, а Ребров успевал реагировать.

ГРИЦАЕНКО ПОПАЛ ПОД ПРОМЕСА

Впрочем, красно-белые в первой половине атаковали чаще и интереснее соперника, насобирав больше опасных моментов. Если Каррера рисковал с явным креном в атаку, то Шалимов преподнес сюрприз с новым правым защитником — им стал 22-летний Грицаенко, дебютировавший в основном составе.

На «Открытие Арене» футболисту, который перебрался в «Краснодар» летом из «Луча-Энергии», пришлось непросто. Он почти сразу попал под Промеса, позволил дважды обыграть себя в штрафной Синицына, а в результате возникал настоящий «пожар», чудом не заканчивавшийся пропущенными мячами. Да и потом легче новичку «быков» не стало.

Трудился в поте лица на противоположной бровке и Петров. «Спартак» атаковал широко, регулярно снабжая передачами Ещенко. Только за первые 15 минут правый защитник красно-белых выполнил четыре навеса, за которые пытались зацепиться Зе Луиш и Луиз Адриану, однако всякий раз либо кому-то из них не хватало собранности в заключительной стадии, либо Ещенко — точности.

СУПЕРШТРАФНОЙ ОТ ФЕРНАНДУ

В какой-то момент стало казаться, что «Спартак» начинает нервничать. Самедов из отличных позиций толком не попадал по мячу и хватался за голову. Зе Луиш принимался заниматься не своей работой, пытаясь успеть всюду, но многое делая невпопад и допуская брак. Фернанду у чужой штрафной вдруг стал обыгрывать сразу троих, но на третьем сопернике споткнулся, требовал штрафной — а на ворота Реброва в ответной атаке через пустой центр уже летел Вандерсон Масиэл. Бил бразилец без сопротивления и попал в перекладину.

Но чемпион не дрогнул. Помогли сохранить спокойствие два голевых «стандарта». Сначала Зе Луиш исправился за все свои предыдущие промахи и заработал пенальти, споткнувшись о выставленную ногу Гранквиста. 11-метровый четко реализовал Промес.

И почти тут же роскошный удар со штрафного удался Фернанду — несмотря на довольно острый угол, хавбек не стал навешивать, а по изящной дуге отправил мяч под ближнюю штангу. Синицын оказался бессилен.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a> - ШИКАРНЫЙ ГОЛ<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 3-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80?src=hash">#СпартакКраснодар</a> 2:0 45+1' Лукас Фернандо <a href="https://t.co/DvXYdcNXHn">pic.twitter.com/DvXYdcNXHn</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/892075393146073091">31 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

БЕЗ ПОВТОРЕНИЯ ОШИБОК

После перерыва «Спартаку» стало уже намного легче, ведь он уже мог не рисковать, не лезть вперед, а сосредоточиться на своей половине поля и ждать возможностей для контрвыпадов. Так, собственно, и получилось: «Краснодар» провел две замены в расчете на увеличение атакующей мощи (вышли Мамаев и Рамирес), почти всем составом передвинулся ближе к чужим воротам, а красно-белые раз за разом ловили гостей на ошибках и убегали к их воротам.

Моментов красно-белые создали столько, что можно было довести счет не просто до разгромного, а до неприличного. На 54-й минуте вырвался один на один Промес — спас Синицын. Вскоре роскошный удар со средней дистанции после подбора удался Комбарову, и «быков» опять выручил вратарь. Следом дважды оказывался на свободном пространстве Зе Луиш. На свидание с голкипером мчался Глушаков… Но «Спартак» опять не везло.

Забить в этот вечер москвичи смогли только со стандартных положений, погрешностей в их футболе хватало. Но, главное, что ошибок, допущенных в дерби с «Динамо», когда за вторые 45 минут красно-белые умудрились отдать уже выигранный, казалось бы, матч, «Спартак» не повторил.

А, значит, еще одной потери очков не случилось, лидеры чемпионата не отпущены совсем уж далеко, и теперь можно в более спокойном режиме готовиться к противостоянию с «Зенитом» в 4-м туре.