«Спартак» вернулся. Первая победа чемпиона
В заключительной встрече 3-го тура команда Массимо Карреры сломила сопротивление «Краснодара» и одержала свою первую победу в чемпионате России-2017/18.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Последние неудачи «Спартака» часто оправдывали отсутствием фарта, и доля истины в таких рассуждениях действительно была. Выглядел в стартовых двух турах чемпион страны, если говорить откровенно, не хуже, чем многие команды, расположившиеся сейчас в таблице на самом верху, и
Однако
Поэтому задача «Спартака» на матч с «быками» формулировалась четко: победа любой ценой. Возможно, это была вообще самая важная встреча для
КАРРЕРА СНОВА РИСКОВАЛ
«Краснодар» едва ли ощущал на себе хотя бы сопоставимое внешнее и турнирное давление, поскольку после двух побед на старте чувствовал себя относительно спокойно. Понятно, что молодой клуб Сергей Галицкого тоже амбициозен и уже дорос до высот, когда замахивается на три очка в каждой встрече, невзирая на статус соперника. Однако и поражение не могло стать для него трагедией.
Хотя бы потому, что
Событие для «быков» казалось важным, поскольку наличие таких жестких и мобильных футболистов могло помочь гостям завладеть преимуществом в центре поля — зоне, которая у «Спартака» выглядит пока наименее убедительно. Плюс еще и Каррера вновь, как и в дерби с «Динамо», избрал тактику 4−4−2 (в атакующей фазе — 4−2−4), где Глушаков и Фернанду вдвоем должны разрываться между обороной и атакой, что чревато провалами. Первый тайм подтвердил наличие проблемы: успевали за событиями два полузащитника
ГРИЦАЕНКО ПОПАЛ ПОД ПРОМЕСА
Впрочем,
На «Открытие Арене» футболисту, который перебрался в «Краснодар» летом из «Луча-Энергии», пришлось непросто. Он почти сразу попал под Промеса, позволил дважды обыграть себя в штрафной Синицына, а в результате возникал настоящий «пожар», чудом не заканчивавшийся пропущенными мячами. Да и потом легче новичку «быков» не стало.
Трудился в поте лица на противоположной бровке и Петров. «Спартак» атаковал широко, регулярно снабжая передачами Ещенко. Только за первые 15 минут правый защитник
СУПЕРШТРАФНОЙ ОТ ФЕРНАНДУ
В
Но чемпион не дрогнул. Помогли сохранить спокойствие два голевых «стандарта». Сначала Зе Луиш исправился за все свои предыдущие промахи и заработал пенальти, споткнувшись о выставленную ногу Гранквиста. 11-метровый четко реализовал Промес.
И почти тут же роскошный удар со штрафного удался Фернанду — несмотря на довольно острый угол, хавбек не стал навешивать, а по изящной дуге отправил мяч под ближнюю штангу. Синицын оказался бессилен.
БЕЗ ПОВТОРЕНИЯ ОШИБОК
После перерыва «Спартаку» стало уже намного легче, ведь он уже мог не рисковать, не лезть вперед, а сосредоточиться на своей половине поля и ждать возможностей для контрвыпадов. Так, собственно, и получилось: «Краснодар» провел две замены в расчете на увеличение атакующей мощи (вышли Мамаев и Рамирес), почти всем составом передвинулся ближе к чужим воротам, а
Моментов
Забить в этот вечер москвичи смогли только со стандартных положений, погрешностей в их футболе хватало. Но, главное, что ошибок, допущенных в дерби с «Динамо», когда за вторые 45 минут
А, значит, еще одной потери очков не случилось, лидеры чемпионата не отпущены совсем уж далеко, и теперь можно в более спокойном режиме готовиться к противостоянию с «Зенитом» в 4-м туре.
|31.07.2017 19:30
|Зрители 34208
|основной раунд: 3-й тур
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Игорь Шалимов
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|13
|9
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|6
|7
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
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