Георгий Джикия: Я убрал золотую медаль не в карман, а в шкаф

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Он также добавил, что не было никакого давления после двух первых встреч чемпионата.

— Сегодня выполнили установку тренера, это главное, что повлияло на результат игры, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Джикия. — Результат на табло. Давления после первых матчей чемпионата не было. Мы гнули свою линию, и поэтому все так получилось. Ничего страшного в таком начале нет. Все еще впереди, все зависит только от нас.

Каррера сказал, что еще не все игроки убрали золотые медали? Не знаю, я убрал ее не в карман, а в шкаф. Не совсем с ним согласен. Но ему со стороны, наверное, было виднее.

Чемпионат долгий, все игры будут ключевыми. То, что календарь получился таким тяжелым в августе, может быть, и к лучшему. Конечно, следим за играми соперников, информация выплывает. Ни для кого не секрет, что они выигрывают.