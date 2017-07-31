Геннадий Орлов: Я не буду комментировать матч «Зенит» — «Спартак»
Известный телекомментатор Геннадий Орлов сообщил, что не будет работать на матче 4-го тура
премьер-лиги «Зенит» — «Спартак», который состоится в воскресенье, 6 августа.
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— Я знаю, кто будет комментировать игру. Я не работаю на этом матче, — сказал Орлов. (Виталий АЙРАПЕТОВ).
Добавим, что в сезоне-2017/18 Орлов пока не комментировал ни одного матча «Зенита».
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