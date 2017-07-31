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— Я знаю, кто будет комментировать игру. Я не работаю на этом матче, — сказал Орлов. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

Добавим, что в сезоне-2017/18 Орлов пока не комментировал ни одного матча «Зенита».