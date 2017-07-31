Александр Самедов: «Спартак» был обязан обыгрывать «Краснодар»

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Хавбек подчеркнул, что комфортно чувствовал себя в роли инсайда.

— Конечно, матч получился тяжелый, потому что мы противостояли очень хорошей команде, играющей в комбинационный футбол, — сказал во флеш-интервью Самедов. — Мы были обязаны выигрывать, потому что в предыдущих матчах команда потеряла очки. Сегодня пришло много зрителей, и мы хотели их порадовать.