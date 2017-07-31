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31 июля 2017, 23:03 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Александр Самедов: «Спартак» был обязан обыгрывать «Краснодар»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов после матча 3-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:0) отметил сильные стороны соперника.

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Хавбек подчеркнул, что комфортно чувствовал себя в роли инсайда.

— Конечно, матч получился тяжелый, потому что мы противостояли очень хорошей команде, играющей в комбинационный футбол, — сказал во флеш-интервью Самедов. — Мы были обязаны выигрывать, потому что в предыдущих матчах команда потеряла очки. Сегодня пришло много зрителей, и мы хотели их порадовать.

Тренерский штаб по ходу встречи не мог докричаться до дальней бровки, поэтому я передал игрокам этой зоны, что мы должны играть компактнее. Где-то с 20-й минуты встречи я начал играть в середине, и для меня это проблемой не стало. Я играл ранее на позиции инсайда и чувствовал себя комфортно.

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