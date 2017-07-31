Александр Самедов: «Спартак» был обязан обыгрывать «Краснодар»
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов после матча 3-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:0) отметил сильные стороны соперника.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Хавбек подчеркнул, что комфортно чувствовал себя в роли инсайда.
— Конечно, матч получился тяжелый, потому что мы противостояли очень хорошей команде, играющей в комбинационный футбол, — сказал во
Тренерский штаб по ходу встречи не мог докричаться до дальней бровки, поэтому я передал игрокам этой зоны, что мы должны играть компактнее.
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