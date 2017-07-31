Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30546372/
31 июля 2017, 23:02 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Шалимов: Результат матча «Спартак» — «Краснодар» не по игре, но справедливый

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от поражения в матче третьего тура РФПЛ со «Спартаком».

Шалимов: Результат матча Спартак — Краснодар не по игре но справедливый - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

«Результат не по игре, но справедливый. Команды играют по-разному и по-разному добиваются результата. Можно играть от обороны и выигрывать, а можно играть в атаку и проигрывать. Вопрос игры для нас решён, и так мы будем играть с любым соперником.

Если мы не забиваем в первом тайме, не реализовываем моменты, делаем такой пенальти, пропускаем на 46-й минуте с такого стандарта, то результат, конечно, справедливый. Игра развивается таким образом, что мы не забиваем, а они забивают. Нам становится тяжелее, а играть против “Спартака” и не пропускать быстрые атаки очень сложно. У них очень высокий уровень нападающих, что и предопределило исход. Наша игра была неплохой, как и в предыдущих матчах, а вот результат сложился не в нашу пользу.

Замены сработали. Левый фланг лучше заработал, поскольку вышел Рамирес и оттуда были обострения. Но сложно, уступая 0:2, играть со “Спартаком”. Они стали играть более уверенно, и простых ошибок у них не было. Матч мог закончиться и с более крупным счётом. Хотя если бы у них были такие моменты, как у нас в первом тайме, то могло быть 4:0», — сказал Шалимов в эфире «Матча».

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Георгий Джикия: Я убрал золотую медаль не в карман, а в шкаф

Георгий Джикия: Я убрал золотую медаль не в карман, а в шкаф

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Краснодаром» (2:0) в матче 3-го тура чемпионата России отметил, что не согласен с главным тренером Массимо Каррерой, который сказал, что не все игроки красно-белых убрали золотые медали после прошлого сезона.
Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики