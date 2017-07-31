Шалимов: Результат матча «Спартак» — «Краснодар» не по игре, но справедливый
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от поражения в матче третьего тура РФПЛ со «Спартаком».
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Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу
«Результат не по игре, но справедливый. Команды играют
Если мы не забиваем в первом тайме, не реализовываем моменты, делаем такой пенальти, пропускаем на 46-й минуте с такого стандарта, то результат, конечно, справедливый. Игра развивается таким образом, что мы не забиваем, а они забивают. Нам становится тяжелее, а играть против “Спартака” и не пропускать быстрые атаки очень сложно. У них очень высокий уровень нападающих, что и предопределило исход. Наша игра была неплохой, как и в предыдущих матчах, а вот результат сложился не в нашу пользу.
Замены сработали. Левый фланг лучше заработал, поскольку вышел Рамирес и оттуда были обострения. Но сложно, уступая 0:2, играть со “Спартаком”. Они стали играть более уверенно, и простых ошибок у них не было. Матч мог закончиться и с более крупным счётом. Хотя если бы у них были такие моменты, как у нас в первом тайме, то могло быть 4:0», — сказал Шалимов в эфире «Матча».
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