Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

«Результат не по игре, но справедливый. Команды играют по-разному и по-разному добиваются результата. Можно играть от обороны и выигрывать, а можно играть в атаку и проигрывать. Вопрос игры для нас решён, и так мы будем играть с любым соперником.



Если мы не забиваем в первом тайме, не реализовываем моменты, делаем такой пенальти, пропускаем на 46-й минуте с такого стандарта, то результат, конечно, справедливый. Игра развивается таким образом, что мы не забиваем, а они забивают. Нам становится тяжелее, а играть против “Спартака” и не пропускать быстрые атаки очень сложно. У них очень высокий уровень нападающих, что и предопределило исход. Наша игра была неплохой, как и в предыдущих матчах, а вот результат сложился не в нашу пользу.



Замены сработали. Левый фланг лучше заработал, поскольку вышел Рамирес и оттуда были обострения. Но сложно, уступая 0:2, играть со “Спартаком”. Они стали играть более уверенно, и простых ошибок у них не было. Матч мог закончиться и с более крупным счётом. Хотя если бы у них были такие моменты, как у нас в первом тайме, то могло быть 4:0», — сказал Шалимов в эфире «Матча».