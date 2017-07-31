«Челси» продлит контракт с Пашаличем и отдаст его «Спартаку» в аренду
Полузащитник «Челси» Марио Пашалич, которым интересуется «Спартак», близок к переходу в российский клуб.
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«Челси» уже продлил с футболистом контракт и в ближайшее время отдаст его в аренду «Спартаку», информирует сайт авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Официально о сделке должно быть объявлено в ближайшее время.
В прошлом сезоне Марио выступал на правах аренды за «Милан». Полузащитник провёл 24 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
Действующий контракт 22-летнего Пашалича с «Челси» рассчитан до лета 2018 года.
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