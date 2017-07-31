«Спартак» одержал первую победу в текущем сезоне чемпионата России, обыграв «Краснодар»

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Забитыми мячами отметились Квинси Промес (38-я минута, с пенальти) и Фернандо (45). Эта победа стала для красно-белых первой в нынешнем сезоне первенства страны после двух ничьих, «Краснодар» впервые потерял очки.

В составе «Спартака» впервые в сезоне сыграл полузащитник Александр Самедов, пропустивший начало сезона из-за повреждения. В стартовый состав вернулись полузащитник Денис Глушаков и нападающий Луис Адриано — на выездной матч второго тура с «Уфой» (0:0) первый остался в запасе и вышел во втором тайме, а второй на игру не летал. Защитник «Спартака» Андрей Ещенко провел 30-й матч за команду, Самедов — 70-й.

Дебютный матч за «Краснодар» в высшем дивизионе чемпионата страны провел 22-летний Алексей Грицаенко. Ранее уроженец Владивостока, вышедший на позицию правого защитника, выступал за «Луч-Энергию» в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — 49 матчей, 3 гола. Впервые в сезоне на поле появился полузащитник Павел Мамаев, вышедший на замену во втором тайме.

В турнирной таблице «Спартак» занимает седьмое место, набрав пять очков, «Краснодар» с шестью баллами идет пятым.

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет с санкт- петербургским «Зенитом», «Краснодар» на своем поле примет екатеринбургский «Урал». Обе встречи пройдут 6 августа.