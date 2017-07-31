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31 июля 2017, 21:32 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Спартак» одержал первую победу в текущем сезоне чемпионата России, обыграв «Краснодар»

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» со счетом 2:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата России по футболу.

Красно-белые победили со счетом 2:0. Увеличить
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Забитыми мячами отметились Квинси Промес (38-я минута, с пенальти) и Фернандо (45). Эта победа стала для красно-белых первой в нынешнем сезоне первенства страны после двух ничьих, «Краснодар» впервые потерял очки.

В составе «Спартака» впервые в сезоне сыграл полузащитник Александр Самедов, пропустивший начало сезона из-за повреждения. В стартовый состав вернулись полузащитник Денис Глушаков и нападающий Луис Адриано — на выездной матч второго тура с «Уфой» (0:0) первый остался в запасе и вышел во втором тайме, а второй на игру не летал. Защитник «Спартака» Андрей Ещенко провел 30-й матч за команду, Самедов — 70-й.

Дебютный матч за «Краснодар» в высшем дивизионе чемпионата страны провел 22-летний Алексей Грицаенко. Ранее уроженец Владивостока, вышедший на позицию правого защитника, выступал за «Луч-Энергию» в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — 49 матчей, 3 гола. Впервые в сезоне на поле появился полузащитник Павел Мамаев, вышедший на замену во втором тайме.

В турнирной таблице «Спартак» занимает седьмое место, набрав пять очков, «Краснодар» с шестью баллами идет пятым.

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет с санкт- петербургским «Зенитом», «Краснодар» на своем поле примет екатеринбургский «Урал». Обе встречи пройдут 6 августа.

31.07.2017 19:30 Зрители 34208 основной раунд: 3-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:0 Краснодар
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Игорь Шалимов
Голы
38′ Квинси Промес 10
45+1′ Лукас Мартинс Фернанду 11
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Денис Глушаков (к) 8
Лукас Мартинс Фернанду 11
76′ Александр Самедов 19
Артем Тимофеев 40
90′ де Соуза Луиз Адриану 12
Лоренсо Мельгарехо 25
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
6 Андреас Гранквист (к)
26 Алексей Грицаенко 36′
7 Вандерсон Масиэл
8 Юрий Газинский
77 Шарль Каборе
16 Виктор Классон
4 Александр Мартынович 58′
12 Кристиан Рамирес
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 58′
17 Павел Мамаев
33 Маурисио Перейра 75′
27 Михайло Ристич
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 13
9 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 6
7 Фолы 12
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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