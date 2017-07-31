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31 июля 2017, 20:38 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Зенит» подписал контракт с аргентинским футболистом Мамманой

ТАСС, 31 июля. Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с аргентинским защитником Эмануэлем Мамманой из французского «Лиона». Об этом сообщает пресс- служба санкт-петербурского клуба.

Срок соглашения с 21-летним защитником рассчитан на пять лет. Увеличить
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Срок соглашения между 21-летним футболистом и «Зенитом» рассчитан на пять лет.

Маммана стал третьим аргентинцем, перешедшим в «Зенит» в летнее трансферное окно. Ранее команду пополнили 21-летний нападающий Себастьян Дриусси из «Ривер-Плейта» и 23-летний полузащитник Леандро Паредес из итальянской «Ромы».

Маммана является воспитанником аргентинского клуба «Ривер Плейт», в составе которого провел 34 матча и забил два гола. Вместе с аргентинским клубом футболист становился чемпионом Аргентины и обладателем Кубка Либертадорес. В июле 2016 года игрок перешел в «Лион», принял участие в 25 матчах и забил один гол. В активе Мамманы один матч в составе сборной Аргентины.

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Новости Премьер-лиги

Агент: Ригони станет футболистом «Зенита» в течение 48 часов

Агент: Ригони станет футболистом «Зенита» в течение 48 часов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) достиг соглашения по трансферу 24-летнего полузащитника аргентинского «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, он подпишет контракт в течение ближайших 48 часов. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Хуан Оллер.
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