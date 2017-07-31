«Зенит» подписал контракт с аргентинским футболистом Мамманой

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Срок соглашения между 21-летним футболистом и «Зенитом» рассчитан на пять лет.

Маммана стал третьим аргентинцем, перешедшим в «Зенит» в летнее трансферное окно. Ранее команду пополнили 21-летний нападающий Себастьян Дриусси из «Ривер-Плейта» и 23-летний полузащитник Леандро Паредес из итальянской «Ромы».

Маммана является воспитанником аргентинского клуба «Ривер Плейт», в составе которого провел 34 матча и забил два гола. Вместе с аргентинским клубом футболист становился чемпионом Аргентины и обладателем Кубка Либертадорес. В июле 2016 года игрок перешел в «Лион», принял участие в 25 матчах и забил один гол. В активе Мамманы один матч в составе сборной Аргентины.