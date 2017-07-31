«Зенит» подписал контракт с аргентинским футболистом Мамманой
ТАСС, 31 июля. Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с аргентинским защитником Эмануэлем Мамманой из французского «Лиона». Об этом сообщает пресс- служба
санкт-петербурского клуба.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Срок соглашения между 21-летним футболистом и «Зенитом» рассчитан на пять лет.
Маммана стал третьим аргентинцем, перешедшим в «Зенит» в летнее трансферное окно. Ранее команду пополнили 21-летний нападающий Себастьян Дриусси из «Ривер-Плейта» и 23-летний полузащитник Леандро Паредес из итальянской «Ромы».
Маммана является воспитанником аргентинского клуба «Ривер Плейт», в составе которого провел 34 матча и забил два гола. Вместе с аргентинским клубом футболист становился чемпионом Аргентины и обладателем Кубка Либертадорес. В июле 2016 года игрок перешел в «Лион», принял участие в 25 матчах и забил один гол. В активе Мамманы один матч в составе сборной Аргентины.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter