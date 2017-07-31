Агент: Ригони станет футболистом «Зенита» в течение 48 часов

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«Сделку по трансферу игрока можно считать завершенной. В течение суток игрок пройдет медицинское обследование и затем подпишет контракт с “Зенитом”. Могу с уверенностью сказать о том, что в течение 48 часов Ригони станет игроком питерского клуба», — сказал Оллер.

В сезоне-2016/17 Ригони принял участие в 27 матчах во всех турнирах и забил 7 мячей.