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31 июля 2017, 19:00 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Агент: Ригони станет футболистом «Зенита» в течение 48 часов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) достиг соглашения по трансферу 24-летнего полузащитника аргентинского «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, он подпишет контракт в течение ближайших 48 часов. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Хуан Оллер.

Зенит достиг соглашения по трансферу 24-летнего полузащитника аргентинского Индепендьенте Увеличить
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«Сделку по трансферу игрока можно считать завершенной. В течение суток игрок пройдет медицинское обследование и затем подпишет контракт с “Зенитом”. Могу с уверенностью сказать о том, что в течение 48 часов Ригони станет игроком питерского клуба», — сказал Оллер.

В сезоне-2016/17 Ригони принял участие в 27 матчах во всех турнирах и забил 7 мячей.

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