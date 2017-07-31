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31 июля 2017, 18:56 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Спартак» — «Краснодар». Грицаенко выйдет в составе гостей

Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч 3-го тура РФПЛ со «Спартаком».

Стал известен стартовый состав Краснодара на матч 3-го тура <span class=error>РФПЛ</span> со Спартаком. Увеличить
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Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Грицаенко, Газинский, Петров, Каборе, Жоаозиньо, Перейра, Классон, Вандерсон.

Запасные: Адамов, Сафонов, Янбаев, Шишкин, Жиров, Налдо, Рамирес, Мамаев, Жигулев, Ристич, Сулейманов.

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