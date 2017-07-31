«Спартак» — «Краснодар». Грицаенко выйдет в составе гостей
Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч 3-го тура РФПЛ со «Спартаком».
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Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена».
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Грицаенко, Газинский, Петров, Каборе, Жоаозиньо, Перейра, Классон, Вандерсон.
Запасные: Адамов, Сафонов, Янбаев, Шишкин, Жиров, Налдо, Рамирес, Мамаев, Жигулев, Ристич, Сулейманов.
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